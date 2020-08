La elección del mejor jugador del mundo siempre será polémica. Rara vez hay unanimidad y muchas veces debate y hasta discrepancias. La temporada 2019/20 terminó en Europa con un nuevo título de Champions League para Bayern Munich. Los ‘bávaros’ arrasaron con todos los torneos que disputaron y obtuvieron la triple corona: Bundesliga, Copa Alemana y la ‘Orejona’. Esto gracias a su poderío colectivo, pero también a individualidades que marcaron diferencias notables durante la campaña.

El equipo titular de Bayern Munich le costó 105 millones de euros. Con eso ganó la triple corona.

Este año no habrá premiación del Balón de Oro a causa del COVID-19. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de analizar quiénes fueron los futbolistas que hicieron mejor las cosas entre agosto de 2019 y 2020.

En este especial queremos desmenuzar, a partir de información estadísticas, a las estrellas que brillaron con luz propia e incidieron para que sus equipos alcancen metas. Esto en base a goles y asistencias a lo largo de la temporada e incluye torneos nacionales e internacionales en el ‘Viejo Continente'. Algunos nombres son indiscutibles, mientras que otros te sorprenderán.

INGLATERRA

La campaña de Liverpool fue extraordinaria en la Premier League. El equipo de Jürgen Klopp tuvo un arranque maravilloso y, pese a que luego del receso no mostró mucho brillo, le alcanzó de sobra para ganar su primera Premier League. Sus jugadores más destacados fueron Mohamed Salah y Sadio Mané. Manchester City no pudo ganar la Champions, pero tuvo individualidades que siguen aumentando su nivel: Kevin de Bruyne y Raheem Sterling podrían jugar y ser indiscutibles en cualquier equipo del planeta. El inglés Marcus Rashford ya es una realidad y lo viene demostrando en el Manchester United y la selección inglesa.

JUGADOR PAÍS EQUIPO EDAD PJ G A TOTAL PROM KEVIN DE BRUYNE BÉLGICA MANCHESTER CITY 29 45 16 22 38 0.84 MOHAMED SALAH EGIPTO LIVERPOOL 28 46 23 13 36 0.78 HARRY KANE INGLATERRA TOTTENHAM 26 34 24 2 26 0.76 JAMIE VARDY INGLATERRA LEICESTER 33 40 23 7 30 0.75 PIERRE EMERICK AUBAMEYANG GABÓN ARSENAL 31 44 29 3 32 0.73 SON HEUNG-MIN COREA DEL SUR TOTTENHAM 28 41 18 11 29 0.71 SADIO MANÉ SENEGAL LIVERPOOL 28 45 22 9 31 0.69 MARCUS RASHFORD INGLATERRA MANCHESTER UNITED 22 44 22 8 30 0.68 RAHEEM STERLING INGLATERRA MANCHESTER CITY 25 52 31 4 35 0.67 ANTHONY MARTIAL FRANCIA MANCHESTER UNITED 24 48 23 9 32 0.67

Kevin de Bruyne superó a Alexander Arnold y Andrew Robertson como mejor asistidor de la última Premier League. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

ALEMANIA

Hablar o escribir del fútbol alemán en la actualidad es referirnos a Bayern Munich. Y su figura más excluyente, sin dudas, fue Robert Lewandowski. El polaco jugó la mejor temporada de su carrera, siendo el máximo goleador de la Bundesliga y Champions League. No se llevó el Botín de Oro, pero mostró regularidad de principio a fin. Otro que merece las palmas es Thomas Müller, futbolista del que poco se habla, pero que siempre rinde en la cancha. Timo Werner también hizo un campañón con Leipzig y por eso fue fichado por Chelsea, mientras que Jadon Sancho ya dejó de ser promesa y es una linda realidad para el fútbol de hoy. Destacar también lo hecho por el noruego Erling Haaland desde que llegó a Dortmund.

JUGADOR PAÍS EQUIPO EDAD PJ G A TOTAL PROM ROBERT LEWANDOWSKI POLONIA BAYERN 31 46 55 10 65 1.41 TIMO WERNER ALEMANIA LEIPZIG 24 45 34 12 46 1.02 JADON SANCHO INGLATERRA DORTMUND 20 44 20 19 39 0.89 SERGE GNABRY ALEMANIA BAYERN 24 46 23 13 36 0.78 THOMAS MÜLLER ALEMANIA BAYERN 30 50 14 24 38 0.76 ALASSANE PLEA FRANCIA M’GLADBACH 27 33 10 11 21 0.64 FILIP KOSTIC SERBIA EINTRACHT 27 37 7 16 23 0.62 WOUT WEGHORST PAÍSES BAJOS WOLFBURGO 27 43 20 5 25 0.58 FLORIAN NIEDERLECHNER ALEMANIA AUGSBURGO 29 34 13 6 19 0.56 JHON CÓRDOBA COLOMBIA COLONIA 27 31 14 3 17 0.55

Robert Lewandowski se consolidó como máximo goleador extranjero de la Bundesliga. (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)

ITALIA

En el ‘país de la bota’ hubo una lucha fecha a fecha por definir al máximo artillero de la Serie A. Finalmente Ciro Immobile se impuso a Cristiano Ronaldo y eso también le permitió ganar la Bota de Oro de la temporada, por encima del portugués y Lewandowski.

El goleador de la Lazio tuvo una gran temporada y se perfilaba como el ‘9′ titular de Italia en la Eurocopa, que finalmente fue reprogramada para 2021. ‘CR7′ arrancó muy bien el 2020, pero el receso no solo le cortó la buena racha a él, sino también a Juventus, que salió campeón sin brillar mucho. Atalanta fue la revelación y nos dejó figuras como Duván Zapata, Josip Ilicic y ‘Papu’ Gómez. Romelu Lukaku, en su primera temporada con Inter de Milán, hizo 34 goles y también fue artillero de la última Europa League.

JUGADOR PAÍS EQUIPO EDAD PJ G A TOTAL PROM CIRO IMMOBILE ITALIA LAZIO 30 44 39 9 48 1.09 CRISTIANO RONALDO PORTUGAL JUVENTUS 35 46 37 5 42 0.91 DUVÁN ZAPATA COLOMBIA ATALANTA 29 33 19 7 26 0.79 ROMELU LUKAKU BÉLGICA INTER DE MILÁN 27 51 34 6 40 0.78 FRANCESCO CAPUTO ITALIA SASSUOLO 32 37 21 7 28 0.76 JOSIP ILICIC ESLOVENIA ATALANTA 32 34 21 5 26 0.76 DOMENICO BERARDI ITALIA SASSUOLO 26 32 14 10 24 0.75 EDIN DZEKO BOSNIA ROMA 34 43 19 8 27 0.63 JOAO PEDRO BRASIL CAGLIARI 28 39 19 4 23 0.59 ALEJANDRO GÓMEZ ARGENTINA ATALANTA 32 46 8 18 26 0.57





Ciro Immobile le ganó el Botín de Oro a Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

ESPAÑA

Pese a no ser su mejor temporada, a Lionel Messi le fue suficiente para ser el mejor futbolista entre los equipos españoles. Los números de la ‘Pulga’ son muy buenos, pero estamos acostumbrados a ver marcas imposibles y de otro planeta.

El ‘10′ de Barcelona no cerró bien la temporada y se quedó con las manos vacías, ya que perdió La Liga y no fue rival para Bayern en la Champions. Luis Suárez, quien no es considerado por Ronald Koeman para la próxima temporada, también destaca en esta lista. Karim Benzema demostró ser el futbolista más valioso de Real Madrid, mientra que Gerard Moreno, Lucas Ocampos y Álvaro Morata también marcaron diferencias.

JUGADOR PAÍS EQUIPO EDAD PJ G A TOTAL PROM LIONEL MESSI ARGENTINA BARCELONA 33 44 31 25 56 1.27 LUIS SUÁREZ URUGUAY BARCELONA 33 36 21 11 32 0.89 KARIM BENZEMA FRANCIA REAL MADRID 32 48 29 11 40 0.83 GERARD MORENO ESPAÑA VILLARREAL 28 37 20 5 25 0.68 SANTI CAZORLA ESPAÑA VILLARREAL 35 39 15 10 25 0.64 MIKEL OYARZABAL ESPAÑA REAL SOCIEDAD 23 44 12 13 25 0.57 LUCAS OCAMPOS ARGENTINA SEVILLA 26 44 17 5 22 0.50 ÁLVARO MORATA ESPAÑA ATLÉTICO MADRID 27 44 16 4 20 0.45 IAGO ASPAS ESPAÑA CELTA 32 38 14 3 17 0.45 ROBERTO TORRES ESPAÑA OSASUNA 31 38 7 9 16 0.42

Lionel Messi incidió en 56 goles de Barcelona en esta temporada.

FRANCIA

PSG estuvo cerca del triplete. Hasta antes de que el fútbol se paralice era el amo y señor de la Ligue 1 y había dejado eliminado al Dortmund de la Champions. Tras el receso jugó 5 partidos y estuvo a nada de llevarse la ‘Orejona'. Esto, en parte, por la excelente campaña que tuvo Kylian Mbappé en el equipo parisino. Neymar también brilló y en muchos pasajes llevó el peso de su equipo bajo sus hombros. El argentino Ángel di María, criticado por muchos, también tiene números sobresalientes. Pero no todo fue PSG: Islam Slimani y Wissan Ben Yedder destacaron en Monaco, mientras que Moussa Dembelé lo hizo con Lyon, que llegó hasta ‘semis’ de la Champions.

JUGADOR PAÍS EQUIPO EDAD PJ G A TOTAL PROM KYLIAN MBAPPÉ FRANCIA PSG 21 37 30 14 44 1.19 NEYMAR BRASIL PSG 28 27 19 10 29 1.07 ÁNGEL DI MARÍA ARGENTINA PSG 32 38 13 22 35 0.92 ISLAM SLIMANI ARGELIA MONACO 32 19 9 7 16 0.84 WISSAN BEN YEDDER FRANCIA MONACO 29 29 19 4 23 0.79 MAURO ICARDI ARGENTINA PSG 27 34 20 1 21 0.62 MOUSSA DEMBELÉ FRANCIA LYON 23 46 24 4 28 0.61 VICTOR OSIMHEN NIGERIA LILLE 21 38 18 5 23 0.61 HABIB DIALLO SENEGAL METZ 24 27 12 3 15 0.56 KASPER DOLBERG DINAMARCA NIZA 22 26 11 3 14 0.54

Kilyan Mbappé ganó el Mundial a los 18 años. No pudo levantar la 'Orejona' a los 21.

¿QUIÉNES SON LOS MEJORES FUTBOLISTAS DE LA TEMPORADA 2020/21?

JUGADOR PAÍS EQUIPO EDAD PJ G A TOTAL PROM ROBERT LEWANDOWSKI POLONIA BAYERN (GER) 31 36 55 10 65 1.41 LIONEL MESSI ARGENTINA BARCELONA (ESP) 33 44 31 25 56 1.27 KYLIAN MBAPPÉ FRANCIA PSG (FRA) 21 37 30 14 44 1.19 CIRO IMMOBILE ITALIA LAZIO (ITA) 30 44 39 9 48 1.09 NEYMAR BRASIL PSG (FRA) 28 27 19 10 29 1.07 TIMO WERNER ALEMANIA LEIPZIG (GER) 24 45 34 12 46 1.02 ÁNGEL DI MARÍA ARGENTINA PSG (FRA) 32 38 13 22 35 0.92 CRISTIANO RONALDO PORTUGAL JUVENTUS (ITA) 35 46 37 5 42 0.91 LUIS SUÁREZ URUGUAY BARCELONA (ESP) 33 36 21 11 32 0.89 JADON SANCHO INGLATERRA B. DORTMUND (GER) 20 44 29 19 39 0.89

