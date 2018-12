Balón de Oro 2018: entrenador culé calificó como "absurdo" el quinto lugar de Messi

El quinto puesto de Lionel Messi en la votación del Balón de Oro fue absurdo, dijo el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.

El mediocampista croata del Real Madrid Luka Modric se llevó el premio tras ganar con el equipo español la Champions League a mediados de año y llevar a su selección a la final del Mundial de Rusia.

El galardón para el centrocampista de 33 años puso fin al reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por una década. El delantero de la Juventus fue segundo y el '10' azulgrana quinto en la votación en la que participaron 180 periodistas.

"No voy a valorar las incongruencias de un premio o no. No soy yo quién tiene que explicarlo. Cada uno tiene su opinión sobre esto (...) "Felicitamos a Modric, pero es un absurdo el quinto puesto de Lionel Messi", dijo Ernesto Valverde.

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en cinco oportunidades, llevó al Barcelona a conquistar la liga española y la Copa del Rey la temporada pasada. Durante el Mundial tuvo una opaca actuación y Argentina fue eliminada por Francia en octavos de final.