Lionel Messi quedó quinto en la entrega del Balón de Oro 2018 tras estar once años en el podio El delantero argentino Lionel Messi ocupó el quinto lugar en el Balón de Oro 2018 y no integró el podio tras 11 años consecutivos. El atacante del Barcelona no fue a la ceremonia en París

