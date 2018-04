Barcelona: Andrés Iniesta habló sobre su futuro y "sabe lo que hará"

Andrés Iniesta, de 33 años y actual capitán del Barcelona, declaró en la zona mixta del Camp Nou sobre su futuro en el club catalán luego del triunfo ante Valencia.

“Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión. Esta es mi casa y llevo muchos notando el cariño de la gente”, señaló el volante español.

“Cuando tenga que dar mi opinión, el club lo sabrá y se enterará todo el mundo. Ahora mismo estoy muy feliz por el partido de hoy, porque la Liga tiene un mérito tremendo”, refiriéndose al triunfo conseguido por 2-1 frente al Valencia.

El crack español habló también sobre la pasada eliminación a manos de la Roma: “Las decepciones y las cosas que hacemos mal, duelen, a partir de ahí, las cosas que hacemos bien son para disfrutarlas. Tenemos dos caminos, apenarnos o pasar el luto y tirar adelante”, finalizó Iniesta.