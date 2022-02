La semana pasada, antes de debutar oficialmente frente al Atlético de Madrid, Pierre Emerick Aubameyang fue presentado como refuerzo de Barcelona. En el desarrollo de la conferencia de prensa, el delantero desveló la razón para abandonar Arsenal, club donde era querido por los hinchas y llevó la cinta de capitán por mucho tiempo. En esa intervención, el jugador señaló a Mikel Arteta, DT de los londinenses.

“Fue solo un problema con él y después tomó la decisión. No te puedo decir mucho. No estaba contento y ya está. Me quedé muy tranquilo y ya está”, sostuvo el gabonés sobre la razón para marcharse del Emirates. El estratega vasco apartó del grupo al africano y la quitó el brazalete de capitán por llegar tarde después de realizar un viaje personal.

Después de aquellas expresiones, Arteta dio la cara frente a los medios ingleses y respondió a ‘Auba’. “Esa es su opinión. Es lo que dijo y hay que respetarlo. Estoy muy agradecido por lo que aportó, los goles que hizo son algo innegable. Pero de la manera en la que me veo yo en esa relación es la solución, no el problema”, apuntó el entrenador español del Arsenal.

Apartado desde principios de diciembre, el mencionado no fue el primer desencuentro entre Arteta y Aubameyang. La temporada pasada, el africano llegó tarde al derbi del norte de Londres por meterse en un atasco, lo que le costó quedarse fuera de la convocatoria aquel día.

Sus actos de indisciplina, junto a su bajón de rendimiento, con sus peores cifras goleadoras en las dos últimas campañas, precipitaron la salida de Aubameyang en el pasado mercado invernal, rumbo al Barcelona.

Debut y victoria

Aubameyang arrancó el partido contra Atlético de Madrid del domingo pasado en el banco de los suplentes. El atacante entró en acción cuando el juego iba 4-2 (marcador final), pero tuvo algunas complicaciones en su estreno, pues Dani Alves fue expulsado. Entonces, la labor del gabonés dentro de la cancha cambió y así fueron sus primeros 30 minutos con el equipo catalán.