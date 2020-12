Barcelona ha sufrido grandes cambios este año y uno de ellos fue la salida de Quique Setién tras la goleada 8-2 contra el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League. Siete meses después de la separación del técnico, su asistente Eder Sarabia rompió su silencio y reveló cómo quedó su relación con el plantel.

En junio del 2020 unas imágenes dieron la vuelta al mundo cuando se mostró el enfrentamiento que protagonizó Lionel Messi con Sarabia. La ‘Pulga’ no escuchó las recomendaciones del asistente de Setién y se encendieron las alarmas sobre una posible crisis en la interna del Barcelona.

“Con Leo no he hablado, pero sí con algunos otros”, reconoció Sarabia durante una entrevista al diario ‘Marca’. “Hace poco hablaba con uno de los utileros, por ejemplo. Y este pasado miércoles también me mandé mensajes con algún jugador porque hicieron un buen partido con el Ferencvaros”, continuó Sarabia.

Goleada y crisis culé

El partido contra el Bayern Múnich quedó como uno de los capítulos más oscuros en la historia del Barcelona y Sarabia reconoció que la eliminación de la Champions League acentuó la crisis del club.

“En ese partido quedó en evidencia, como todo el mundo sabe, que son las consecuencias de muchos años y de muchas cosas que no se han hecho bien y que al final, cuando tienes que dar tu mejor versión, pues no te da. Pero nosotros estamos muy tranquilos y orgullosos por el trabajo que hicimos”, recordó.

Así mismo, el que fuera la mano derecha de Quique Setién señaló que la crisis que atraviesa el Barcelona viene de años atrás. “No tengo pesadillas con el Bayern porque había muchas cosas que no estaban en nuestras manos. Es una consecuencia de muchas cosas pasadas, pero nosotros miramos hacia delante. Cuando llevas tanto tiempo no haciendo bien las cosas pasan este tipo de cosas. A veces es bueno tocar fondo para levantar la cabeza”, finalizó.

