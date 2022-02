Pierre Emerick Aubameyang está viviendo un sueño desde que se unió a Barcelona en el inicio de la semana. El delantero anda más motivado que nunca y, antes de estrenarse, comentó todo lo que vivió en Arsenal en las últimas semanas. De entrada, el artillero señaló a Mikel Arteta, el entrenador del club inglés.

“Fue solo un problema con él y después tomó la decisión. No te puedo decir mucho. No estaba contento y ya está. Me quedé muy tranquilo y ya está”, sostuvo el gabonés con relación a las decisiones del DT. El atacante llegó tarde de un viaje y por ello le retiraron la capitanía y se quedó sin jugar con los ‘Gunners’.

Sobre ello, ‘Auba’ agregó: “Fueron meses complicados y pienso que esto es el fútbol a veces. Si tengo que decir algo sobre este tema digo que nunca he querido hacer algo mal. Esto está en el pasado y yo quiero pensar en el presente”, manifestó el nuevo azulgrana, quien llevará el dorsal 25 en su nueva aventura.

Aubameyang lucirá la camiseta 25. (Foto: Captura)

Precisamente, el ex Borussia Dortmund pasó la página de lo mal que lo vivió en el norte de Londres por Arteta, según sus palabras. Entonces, Aubameyang se ha centrado en lo que espera aportar al conjunto que dirige Xavi Hernández y hasta señaló lo que espera el preparado de los catalanes sobre su juego.

“Hago goles y soy rápido. Espero ayudar al equipo con mis goles. Quiero marcar muchos goles en el Barça. El míster me ve como ‘9′. Yo estoy listo para eso y para lo que haga falta. Si me necesita en la banda, no hay problema. Estoy preparado”, aseguró el futbolista que estuvo seleccionado por Gabón para la Copa Africana, pero no disputó un solo minuto.

Aubameyang sobre la cancha de Camp Nou. (Foto: Captura)

En otro momento de la ceremonia, el goleador se mostró feliz por la oportunidad de llegar al fútbol español. Asimismo, el refuerzo de los blaugranas tiene el deseo de clasificar a la próxima Champions League y, no solo eso, alzar el trofeo, pues considera que la historia del club exige ganar ese tipo de campeonatos.

“Pienso que el Barça es un club que tiene que ganar la Champions. Vamos a hacer todo para volver a la Champions y ganarla Siempre he tenido el sueño de jugar en LaLiga. Es una oportunidad increíble para mí. Esta es la oportunidad de mi vida. Todos saben que el Barça es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy muy feliz”, explicó.

En el cierre, Aubameyang zanjó una polémica sobre una promesa que le hizo a su abuelo: jugar en Madrid. “Eso es un tema de familia, que es de Ávila. Mi abuelo era del Atlético y por eso dije eso. Mi familia está muy feliz de que yo esté aquí y de jugar en LaLiga. Cuando eres pequeño, tu familia te dice cosas y entonces los sigues. Por eso eran las declaraciones. Era un tema con mi abuelo. Él está feliz de que vista de azulgrana”, sentenció.