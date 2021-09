Barcelona cuenta con un plantel corto debido a las salidas del último mercado y a la poca capacidad para conseguir grandes fichajes. La situación económica del club blaugrana no es la mejor; sin embargo, el entrenador Ronald Koeman le ha solicitado a la dirigencia que contrate a un lateral izquierdo que pueda competir con Jordi Alba. Según medios españolas, el estratega ha apuntado dos nombres: José Luis Gayá y Renan Lodi.

El club blaugrana no pudo reforzarse en todas sus filas en el último mercado de fichajes. Debido a la fallida renovación de Lionel Messi, los catalanes dejaron en stand by otras posiciones que necesitaban cubrir: una de ellas, el lateral izquierdo. Si bien está Jordi Alba, Ronald Koeman no cuenta con otro elemento que pueda competir con el español por el puesto.

Es por ello que el estratega le ha solicitado a la directiva que necesita un nuevo lateral izquierdo y que deben conseguirlo en el mercado de invierno (enero). Koeman ha anotado dos nombres que le parecen muy atractivos: José Luis Gayá y Renan Lodi.

Desde la dirección deportiva se han puesto a trabajar en esta petición con vistas al próximo mes de enero, y pese a que el nombre de José Luis Gayá gusta mucho en Can Barça, se trata de una operación complicada y con una importante suma económica de por medio; por lo que tanto Mateu Alemany como Ramón Planes estarían pensando en una opción B, que sería Renan Lodi.

En la Ciudad Condal buscarían aprovechar las buenas relaciones existentes en estos momentos con el Atlético de Madrid para tantear la opción del lateral brasileño, teniendo en cuenta que apenas ha entrado en los planes del Cholo Simeone en este inicio de temporada.

En el cuadro rojiblanco parecen estar buscando otro perfil de defensor que encaje mejor en lo que propone el técnico argentino, por lo que estarían también dispuestos a poner de su parte para que la operación se termine de concretar. Las primeras cifras que se han puesto sobre la mesa serían inferiores a los 20 millones de euros, aunque también se valora una posible cesión en enero hasta final de curso con una opción de compra para los culés.

La posibilidad de hacerse con el brasileño a un precio inferior al que exige el Valencia para dejar marchar a Gayá es notable, más si se añade que el Atlético de Madrid estuvo cerca de aceptar una propuesta del Olympique de Lyon por Renan Lodi.

El interés del FC Barcelona habría acercado posturas entre ambos clubs con vistas al mercado invernal, aunque por el momento no existe ningún acuerdo más allá de las primeras conversaciones entre ambos.

