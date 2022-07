Lo que antes parecía una utopía, hoy es un sueño hecho realidad. El Barcelona, el mismo club que dejó ir a Lionel Messi la pasada temporada por estar al borde de la bancarrota, en estos días ha oficializado los fichajes de Robert Lewandowski (45 millones de euros más cinco en variables al Bayern Múnich), Raphinha (55 millones más diez en variables), Franck Kessie (libre), Christensen (libre) y la joya española Pablo Torre (5 millones al Racing de Santander, asegurado con una cláusula de cien millones). Además de la renovación del francés Ousmane Dembélé hasta 2024.

Anoche goleó 6-0 al Inter Miami en un amistoso en Estados Unidos, donde justamente se lució Raphinha con un gol y dos asistencias. Aubameyang, Raphinha y Ansu Fati marcaron en el primer tiempo y en la segunda parte, ya con las variantes, sentenciaron el partido Gavi, Memphis Depay y Dembélé.

Primer tiempo

Ter Stegen, Dest, Christensen, Eric García, Balde, Kessié, Nico, Pedro, Paphinha, Aubamenyang, Ansu Fati.

Segundo tiempo

Peña, Sergi Roberto, Araujo, De Jong, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pablo Torre, Dembele (Collado), Depay, Abde (Casado).





En total, el Barza ha gastado hasta el momento 102 millones (pueden ser 117 con los bonus). Y solo ha logrado ingresar 22.5 millones por Coutinho (20 millones por su pase al Aston Villa) y Rey Manaj (2.5 millones por su transferencia al Watford). Aún con la intención de vender a Frenkie de Jong al Manchester United por 75 millones, el cuadro azulgrana tiene en sus planes seguir reforzándose: Jules Kounde (Sevilla pide 45 millones) y César Azpilicueta (el trato con el Chelsea se cerraría en seis millones) son los que podrían llegar.

Pese a la crisis económica, el Barcelona está fichando al ritmo de Premier League. De hecho, solo Manchester City (108.75 millones, aunque vendió un valor de 121.9 millones) y Leeds United (105.64 millones; ingresó 106.76) son los únicos clubes que han gastado por encima del conjunto español.

Serían siete jales los que Xavi Herández tendrá para afrontar esta temporada con el objetivo de devolver al Barza a la élite del fútbol. Luego de una campaña oscura, en depresión futbolística, los culés se ilusionan. No solo por los que están llegando, sino porque en casa ya hay un plantel de jerarquía con Marc André Ter-Stegen, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Frenkie de Jong (si se queda), Pedri, Gavi, Ferrán Torres y Pierre Emerick Aubameyang.

¿Cómo jugaría el potenciado Barcelona de Xavi?

No al nivel del PSG o el Manchester City, pero el Barcelona está armando un equipo altamente competitivo. Con un once inicial de jerarquía y suplentes que no desentonarían al momento de entrar. La pregunta que los culés esperan con ansias sea respondida es: ¿cómo jugará el equipo de Xavi?

De entrada es necesario saber que el entrenador español, más allá de algunas variantes, es amante del 4-3-3 que llevó a la gloria a aquella Barza de Pep Guardiola en el que él era una de las figuras en el mediocampo.

El arco seguiría siendo del alemán Marc André Ter Stegen, de quien todos esperan que retome su nivel. Por derecha estaría César Azpilicueta, acompañando a Ronald Araujo, Jules Kounde y Jordi Alba en la zaga. Al medio Sergio Busquets, Pedri serían los fijos. Habría que ver si llega Bernardo Silva o se queda Frenkie de Jong para que complete el tridente en la volante.

En ataque, Xavi tiene para escoger. Una de sus debilidades es Ousmane Dembélé, quien iría como extremo derecho, aunque con la condicional que significan sus recurrentes lesiones. La temporada pasada se perdió 18 partidos por problemas físicos. De igual modo, está Raphinha y el recuperado A su Fati. Los dos extremos. Y arriba, Robert Lewandowski, teniendo como primer suplente a Aubameyang. El gabonés sorprendió la campaña pasada marcando 13 goles y demostrando su jerarquía de cara al arco.

Por último, Ferran Torres tiene la ventaja de ser un jugador polifuncional. El español puede ser extremo, así como un falso 9. De hecho, ya jugó en el medio tanto en el Manchester City de Pep Guardiola como en el Barza de Xavi.

El panorama en el Camp Nou es alentador. El Barcelona ha pasado de la depresión y del “es lo que hay” a volver a ser portada en las tapas de los diarios en el mercado de fichajes. Ahora le toca a Xavi demostrar de qué está hecho.