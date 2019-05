Dani Alves dice estar "agradecido" de no haber llegado a Real Madrid

Dani Alves pasó los mejores años de su carrera en España vistiendo las camisetas de Sevilla y sobre todo de Barcelona, club con el que ganó numerosos títulos.

No obstante, la historia del brasileño pudo haber sido muy distinta, pues en una reciente entrevista con ESPN confesó que pudo haber terminado en Real Madrid.

La historia empieza con Alves todavía Sevilla, club con el que ganó dos veces la veces la Copa de la UEFA y tuvo grandes partidos, por lo que los mejores equipos del Viejo Contienten posaron sus ojos sobre él.

El lateral reveló que, antes de llegar a Barcelona en 2008, Real Madrid estuvo realmente cerca de cerrar ficharlo; sin embargo, José María del Nido, el por entonces presidente sevillista, tuvo que ver en que el fichaje no se terminara de concretar, pues hizo todo lo posible por obtener el mayor ingreso posible por su fichaje.

"Estuve al 95% de fichar por el Madrid, pero Del Nido es muy peleón. Estaba también el Chelsea y empezó a jugar conmigo. Negociaba con uno y al otro le decía que pagaba más. Llegó el momento y al final no salí del Sevilla", contó Dani Alves.

Aunque en ese momento podría haberse visto como un salto profesional importante pasar de Sevilla a Real Madrid, el lateral brasileño aseguró que fue realmente afortunado de no llegar al cuadro merengue.

"Casi fui al Madrid, pero el destino dijo que no, que mi historia era con el Barcelona, como había soñado de pequeño. Y los sueños hay que cumplirlos, no las pesadillas. Agradezco no haber ido al Madrid y sí al Barza, por supuesto", sentenció Alves.