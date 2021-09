Conforme a los criterios de Saber más

Inició una nueva temporada de la Champions League y fue extraño no ver a Lionel Messi en Barcelona. Pero lo que no ha cambiado en estos últimos años es la superioridad del Bayern Múnich sobre el conjunto blaugrana. Una vez más, el cuadro bávaro dio una gran demostración de buen futbol en el Camp Nou goleando 3-0 a un equipo desdibujado y sin alegría.

El presente de Barcelona es alarmante en lo económico. Por eso no ha realizado grandes contrataciones, hizo que varias de sus estrellas se reduzcan el sueldo y dejó ir al mejor jugador de toda su historia, Lionel Messi. Todo esto para intentar sanear la economía del club que está en rojo.

En la Liga de España es probable que no pase apuros, pero la Champions League es otra historia. Aquí no se perdona nada. Peor si es que te toca debutar con el Bayern, uno de los mejores equipos del momento y que en esta primera fecha ha ratificado su rótulo de favorito.

Ansu Fati ha sido presentado como el nuevo número 10 de Barcelona, dorsal que perteneció por años a Lionel Messi, quien ahora juega en PSG. En el siguiente video repasa los mejores jugadores azulgranas que llevaron este emblemático número.

Fue un 3-0 muy corto por cómo se dio el juego. Si el Bayern hubiese querido, ahora estuviésemos hablando un de un resultado humillante. Pero el conjunto alemán recién se puso a jugar en el segundo tiempo. Dejó pasar los primeros 30 minutos donde no estuvieron finos en los últimos metros.

Sin el salvataje de alguna individualidad, Barcelona se ha convertido en un equipo pequeño en todo sentido. No hubo ninguna sorpresa. Esta vez no apareció Memphis Depay porque al frente no estaba Getafe o la Real Sociedad, sino el poderoso Bayern. El delantero holandés no le hizo ni cosquillas a la zona defensiva del cuadro alemán.

En general, todo Barcelona no fue sombra del Bayern Múnich. Tan pobre fue la presentación del conjunto blaugrana que no registró ni un solo disparo directo a portería por primera vez en toda la historia de la Champions League. Eso resume el desempeño del cuadro culé.

-PESADILLA BÁVARA-

Sería injusto quitarle el mérito al Bayern Múnich de este contundente triunfo poniendo como excusa el mal momento que pasa Barcelona. De hecho, los números entre ambos equipos desde el 2013 en Champions League hablan de una supremacía del conjunto alemán.

Hasta con Lionel Messi en el campo de juego, Bayern hizo sufrir al Barcelona. De los últimos 6 encuentros que han disputado, 5 fueron victorias para los alemanes y solo un triunfo para el cuadro culé. La victoria más recordada, sin duda, fue el 8-2 del año pasado. Una verdadera pesadilla para los españoles.

Pero la estadística no queda ahí. En todas esas victorias, el Bayern le ha marcado al menos 3 goles al Barcelona sumando un total de 21 tantos realizados contra 7 recibidos. Eso demuestra lo que ha crecido el cuadro alemán en los últimos años y cómo han decaído los españoles.

El último triunfo del Barcelona sobre el Bayern fue en mayo del 2015 por las semifinales de la Champions League. Aquella vez, el cuadro blaugrana goleó 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno de Neymar. Con esto aseguraron su pase a la final de aquel torneo que terminaron ganando. Desde ese entonces, no vuelven a disputar una final.





Hoy Barcelona no tiene un jugador de la talla de Lionel Messi, Neymar o Luis Suárez como lo tuvo en aquella temporada. Todo lo contrario, pasa con el Bayern Múnich quien tiene en sus filas a grandes jugadores como Robert Lewandowski.

El delantero polaco marcó dos tantos en esta goleado y sus números este año son alucinantes: lleva 10 goles en 6 partidos en el presente curso con Bayern Múnich, 47 goles en 37 juegos disputados en este 2021, 18 partidos oficiales consecutivos marcando (28 goles en total) con el Bayern y tiene 33 goles en sus 33 últimos partidos de Champions League.

Toda una máquina Lewandowski. Un delantero que hoy le hace falta a Barcelona que esta temporada puso sus goles en los pies de Luuk de Jong. Esas son las grandes diferencias entre ambos equipos. Aun queda el partido en Alemania, el Bayern, como siempre, no se guardará nada.

