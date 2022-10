Barcelona camina sobre la cornisa y, a estas alturas, ya le resulta inevitable no hacerlo. Aunque muchas veces da luces de que su crisis está llegando a su final, la realidad siempre le termina golpeando duro. “Esta Champions está siendo cruel con nosotros”, expresa el mismo Xavi sin poder encontrar mayor explicación a su pesar. La ilusión de inicios de temporada parece ya estar apagándose fugazmente para los culés y el destino que menos desean vuelve a emerger en su camino como una inevitable posibilidad: la Europa League.

En su visita Milán, el cuadro azulgrana no pudo sacar el resultado positivo que buscó, pero esperaba hacerlo sí o sí en la revancha de este miércoles en el Camp Nou. Estaba obligado a conseguirlo. No había de otra. Sin embargo, a la hora de la hora, las cosas no salieron como se esperaba.

Si bien el Barça supo adelantarse en el marcador con un imponente juego en el primer tiempo, los errores defensivos le costaron bastante caro en la segunda parte. Inter le remontó el partido y el equipo azulgrana pudo llegar a perderlo, pero un doblete de Robert Lewandowski hoy le permite seguir con un poco de vida (3-3).

Al menos todavía no se trata de una catástrofe, pero lo más probable es que llegue a serlo. Con este empate, Barcelona solo cuenta con cuatro puntos en su grupo, tres menos que el Inter (2°) y ocho menos que el Bayern Múnich (1°), por lo que a falta de dos partidos, la clasificación a octavos de final se ve lejana.

El mismo Xavi es consciente de eso. El entrenador blaugrana ahora prefiere concentrarse únicamente en el clásico de este domingo y dejar de lado la competición europea, ya que ahí sus chances ya son casi nulas. “Vamos a cambiar el chip y pensar en LaLiga, pues la Champions se ha puesto muy complicada”, declaró luego del partido en el Camp Nou.

Soccer Football - Champions League - Group C - FC Barcelona v Inter Milan - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 12, 2022 FC Barcelona coach Xavi reacts REUTERS/Nacho Doce / NACHO DOCE

Prácticamente, tiene que ocurrir un milagro para que Barça logre pasar de ronda. Que Inter no gane ninguno de sus dos partidos y que los azulgranas sí lo hagan sería una gran posibilidad de clasificar. Pero el Bayern está en el camino y eso trae recuerdos de Vietnam.

La temporada anterior fue relativamente similar. Quizá más desastrosa. Y el Bayern lo atestiguó. Barcelona llegó a la última fecha con chances latentes de clasificar, pero los ‘bávaros’ le dieron un golpe de gracia tan fuerte como el 8-2 de la edición anterior. Aunque el resultado no fue tan abultado (3-0), pero le hizo volver a tocar fondo a los culés.

Aquella goleada sufrida en el Allianz Arena supuso la cuarta eliminación del club azulgrana en fase de grupos de la Champions en toda su historia. La última vez que se había despedido en esta instancia -antes de esa- fue en la temporada 2000/01. Ahora, podría venirse la quinta y segunda consecutiva.

Barcelona's Robert Lewandowski, Barcelona's Sergio Busquets and Barcelona's Ousmane Dembele, from left, leave the field after the Champions League Group C soccer match between Barcelona and Inter Milan at the Camp Nou stadium in Barcelona , Spain, Wednesday, Oct. 12, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti) / Emilio Morenatti

La próxima fecha el Barça deberá recibir al Bayern, su mayor verdugo de los últimos años, en un duelo que decidirá si todavía llega con algo de vida para la última jornada o no. De ganar al cuadro alemán, hazaña en la que pocos confían, luego tendrá que golear al Viktoria Plzen. Mientras tanto, el Inter necesariamente debe sumar dos puntos como máximo en los dos partidos que le restan frente a los mismos rivales, ya que en caso lleguen a igualar en puntos, la ‘Nerazzurri’ clasificará por gozar de un puntaje favorable en sus duelos directos con el cuadro de Xavi.

Evidentemente, el panorama es demasiado complicado para el Barcelona en cualquier escenario. Parece que el club español ha caído en un callejón sin salida. El fracaso le corroe en los últimos años. Si ya las eliminaciones recientes en instancias finales -Roma, Liverpool y Bayern (8-2)- fueron vergonzosas, caer eliminado en fase de grupos es mucho peor.

Desde hace tiempo las cosas están yendo mal y aparentemente no hay nada que se puede hacer. Al menos no pronto. Hoy los culés están predestinados internacionalmente a la Europa League. A estas alturas, ese destino parece ser su única opción. Ganarlo, claro, podría ser un gran premio consuelo, pero la temporada pasada no se pudo y en esta no hay ninguna garantía de que pueda ser distinto. La esencia azulgrana definitivamente se perdió.