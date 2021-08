La llegada de Ronald Koeman significó de un gran cambio en el Barcelona, dado que las jóvenes estrellas fueron tomando mayor protagonismo. Una de las nuevas caras en el club fue Ilaix Moriba, joven volante de 18 años, quien sorprendió con su juego desequilibrante y buena asociación colectiva durante los partidos en los que participó.

Y todo indicaba que esta temporada sería la de su consolidación, pero las cosas tomaron otro rumbo. El futbolista guineano nacionalizado español tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022 con los azulgranas y la directiva desea renovar el vínculo lo más pronto posible: si no lo hacen, Moriba tendrá la posibilidad de ir acordando su fichaje por otro club a partir de enero.

La principal razón por la cual no se ha firmado una extensión del acuerdo es por lo económico. Ronald Koeman está al tanto de este inconveniente y no dudó en dejar las cosas en claro con Ilaix Moriba durante la conferencia de prensa previa al duelo Barcelona vs Athletic Club. Cabe mencionar que el futbolista sigue sin ser convocado.

“Hablamos hace dos o tres semanas. Fue más como persona que como entrenador del Barcelona. Esta situación que pasa es horrible para mí. Es joven, tiene 18 años y ha tenido oportunidades de jugar con el primer tiempo. Es el futuro del club, pero atraviesa una situación en la que no juega”, explicó el técnico neerlandés.

“Tengo conocimiento sobre lo que quiere ofrecer el club al futbolista. Mi consejo es que el dinero no es más importante que jugar partidos. El jugador tiene la gente lo rodea y decide diferente. Por eso estoy decepcionado, eso no es lo más importante”, sentenció Ronald Koeman. Por ahora, Ilaix Moriba seguirá fuera de la concentración.

¿Cuántos partidos tiene Moriba en Barcelona?

La temporada 2020-21 fue la del debut para Ilaix Moriba con el primer equipo del Barcelona, sumando un total de 14 partidos (4 veces como titular) y un gol por LaLiga Santander. Por otro lado, en la Copa del Rey sumó tres apariciones y también debutó en la Champions League, jugando los últimos minutos en la vuelta de la eliminatoria ante el PSG.