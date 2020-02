Barcelona necesita delanteros. Las lesiones del francés Ousmane Dembélé y del uruguayo Luis Suárez no le han sentado nada bien al cuadro ‘azulgrana’ ni al entrenador del equipo, el español Quique Setién, que en menos de un mes ha tenido que lidiar con encontrarle un reemplazo a la delantera ‘culé’. Nombres sobran.

Primero intentaron fichar a Rodrigo Moreno (Valencia), luego a Ángel Rodríguez (Getafe), pero la directiva del Barza nunca llegó a un acuerdo por ninguno de los dos jugadores. No obstante, ahora un nuevo nombre suena en la contienda ‘blaugrana': el del brasileño Willian José, quien -a diferencia de los otros candidatos- tiene el visto bueno de Setién, según confirmó hoy ‘Sport’.

Coincidieron en la UD Las Palmas, Setién y Willian José mantienen una muy buena relación entrenador-jugador pese a la distancia. Con el DT español, el ahora delantero de la Real Sociedad fue goleador del equipo insular. Es así que ahora, tratando de aprovechar la mala relación del '9′ con su club, el Barcelona se ha puesto como objetivo ficharlo cuanto antes.

No obstante, la operación que supondría la llegada de Willian José al Camp Nou no sería nada fácil de afrontar. Y es que “un 20 por ciento del posible traspaso está en manos de un fondo de inversión", avisó la citada fuente, por lo que no se sabe si el brasileño llegaría al Barza cedido o como traspaso definitivo.