Barcelona: los futbolistas que podrían irse del club en menos de una semana | FOTOS

Barcelona ha iniciado con el pie derecho la temporada (ganó la Supercopa de España, el Joan Gamper y su debut en LaLiga), aunque todavía no ha cerrado el tema de su plantilla de jugadores, ya que hay 6 casos por resolver.

Tras sacarse de encima a Digne, Yerry Mina y André Gomes, todos en el Everton de Inglaterra, todavía tiene jugadores con los que el entrenador Ernesto Valverde no sabe muy bien qué hacer, aunque no en todos lo casos.

El arquero holandés Jasper Cillessen no tuvo minutos oficiales en la temporada hasta el momento. No jugó la Supercopa de España, ni la primera fecha de LaLiga. Se pensó que en el Trofeo Joan Gamper, ante Boca Juniors, sería titular, pero no fue así. Jugó el segundo tiempo.

Esta situación, según Sport, habría provocado que Cillessen replantee su permanencia en el Barcelona. Ha tenido propuestas, ha sonado con fuerza en el mercado, pero no ha terminado por decidirse y Valverde sí cuenta con él.

Thomas Vermaelen atravesaría otra temporada relegado a la banca. Gerard Piqué y Samuel Umtiti son los centrales titulares y el belga, una pieza de recambio. Las lesiones han sido su cruz y antes de cerrarse el mercado podría decidir salir del club.

Rafinha y Samper, dos volantes del Barcelona, buscan salida. El primero cuenta también para Valverde, pero quiere mayor continuidad y espera cerrar su traspaso a otro club. Real Betis es el más interesado. En el caso del segundo, el Barcelona busca cederlo, como ya lo hizo antes. Las Palmas y al Granada tuvieron en sus filas al canterano.

Paco Alcácer es suplente de Luis Suárez y no quiere vivir otra temporada en la banca. El jugador español tendría una importante oferta del Borussia Dortmund.

Munir sí tiene todas las fichas para quedarse, según Sport, pero debe ser consciente que su lugar estará, en primer lugar, en la banca. Debe tomar una decisión.