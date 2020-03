Gerard Piqué defendió el comportamiento del segundo técnico del Barcelona, Eder Sarabia, en el clásico del Santiago Bernabéu, afirmó que los jugadores lo ven “normal” y pese a que les pidió perdón por sus críticas, opinó que les “gusta que haya intensidad en el banquillo”.

“Cuando el club esta en debilidad surgen este tipo de cosas”, explicó Piqué en Movistar +. “Hace unas semanas decían que los jugadores no hacíamos el círculo en el calentamiento antes del partido y no era por mal rollo si no un calentamiento distinto por el cambio de entrenador”, dijo.

“Esto es lo mismo. Es totalmente normal que el segundo entrenador se manifieste de esta manera en caliente en el Bernabéu. Lo hemos comentado los jugadores y lo vemos normal. Pidió perdón en el vestuario y le dijimos que por nosotros no era, que a los jugadores nos da igual, nos gusta que haya intensidad en el banquillo. Es normal porque es tras una derrota y salimos a desmentirlo”, añadió.

Piqué destacó la importancia del triunfo del Barcelona ante la Real Sociedad, que les devuelve el liderato a expensas de lo que haga el Real Madrid en su visita al Real Betis el domingo.

“Sabíamos que sería un partido muy duro porque veníamos de la derrota del Bernabéu y ante un equipo que lo está haciendo fenomenal. No iba a ser fácil, proponen muy buen fútbol, nosotros lo intentamos y al final unas manos dentro del área nos dan tres puntos muy importantes en la lucha por el título”, agregó.

Piqué vio claro la acción que decidió el partido y no dudo en comentar la mano al colegiado mientras el VAR revisaba la acción. “Le ha dado en el antebrazo. Antes de nuestro partido hemos visto al Sevilla que ha sido lo mismo y estas las pitan. Era avisar al árbitro que había sucedido porque a veces no la ven”.

Terminó dedicando elogios a la Real Sociedad. “Hacen muy buen fútbol con jugadores de mucha calidad arriba. Son muy rápidos, con buen manejo de balón que te crean problemas. Era un rival muy difícil pero han salido bien las cosas”, sentenció.