Barcelona: Griezmann reveló el motivo por el cual rechazó oferta azulgrana

Antes del Mundial y gran parte del mercado de verano, Antoine Griezmann tuvo una propuesta para pasar a las filas del Barcelona. Sin embargo, el francés, a través de un documental, anunció que no se movería del Atlético de Madrid.

En una entrevista con 'L'Equipe', el atacante campeón del mundo explicó por qué escogió seguir en la plantilla de los 'colchoneros' y no partir rumbo al Camp Nou, para formar parte de uno de los clubes más importantes del planeta.

"Cuando te dan cariño en tu casa no te vas a otro lado. En el club, hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluidos los esfuerzos por reclutar a jugadores importantes y formar un gran equipo", adelantó Griezmann.

"Me siento como la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme. A menudo se dice que al Barcelona no se le dice que no, pero hice lo contrario", añadió el 'Principito'.

"Es difícil decir que no a clubes como el Barcelona pero, realmente, estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", finalizó Griezmann, quien ya tiene un gol esta temporada en la Liga Santander