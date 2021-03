A meses del inicio del mercado de fichajes para la temporada 2021-2022, el nombre de Erling Haaland ya está sonando como alternativa para el ataque de grandes clubes europeos como Barcelona, Real Madrid o Manchester City. Este lunes, el delantero se pronunció con respecto a este asunto.

De entrada, el goleador aclaró que tiene un acuerdo firmado con Borussia Dortmund, club al que llegó procedente de Red Bull Salzburgo de Austria hace poco más de un año. “Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso”, declaró el jugador en la concentración de la selección de Noruega.

De otro lado, Haaland evitó entrar en polémicas y prefirió restar importancia a las constantes comparaciones realizadas con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esto a raíz de que el delantero, con apenas 20 años, ha mejorado las cifras goleadoras del portugués y el argentino en la Champions League.

“Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi... No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo”, manifestó el joven, quien se alista para el debut en las Eliminatorias contra Gibraltar.

Haaland se refirió también al incidente del pasado fin de semana al terminar el partido contra el Colonia (2-2), cuando tiró al suelo la camiseta que le había pedido el español Jorge Meré. “No sé si se fijaron cuando salí del campo, pero estaba bastante enojado. Fue una reacción equivocada tirar la camiseta, lo lamento”, explicó.

Finalmente, el delantero comentó sobre cómo llega la selección a los duelos clasificatorias al Mundial. “Noruega debe ser un rival difícil y debemos demostrarlo ahora. Esto empieza el miércoles, tenemos que empezar a ganar partidos. Quiero jugar una fase final con mi país, espero que ocurra”.