Barcelona visitó al Inter de Milán con el objetivo de lograr un triunfo para no poner en peligro su clasificación a los octavos de final de la Champions League, sin embargo, la caída en Italia los complica y los deja con un mínimo margen de error en un grupo liderado de forma cómoda por el Bayern Múnich de Alemania.

La derrota dejó un mal sabor en la directiva del Barcelona, debido a que consideran que se vieron perjudicados por el arbitraje. Según la valoración que hicieron, no se le cobró un penal y se les anuló un gol que debió ser legítimo. Debido a ellos presentarán un reclamo ante la UEFA. La información la dio a conocer el diario AS de España.

Otro pedido de la directiva del Barcelona será que el árbitro Pol van Boekel (encargado del VAR) que también estuvo en el duelo ante el Bayern Múnich, no los arbitre más desde sala de video y tampoco en cancha.

Xavi Hernández, técnico del Barcelona también se refirió al arbitraje: “Tendría que hablar el árbitro. No debo hablar por una situación que yo no he tomado. Debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto. Tengo clarísimo que deberían hablar y dieran explicaciones de lo que ha decidido. Sus decisiones son decisivas, tanto en el gol anulado como en el penalti no pitado”.

Sobre el rendimiento del equipo, el técnico indicó: “No es el peor partido. La primera no ha sido buena, no ha sido el nivel requerido por Champions, pero la segunda ha sido buena”.