Barcelona está sufriendo más de lo debido sin la presencia de Lionel Messi. No solo el primer equipo, también la institución atraviesa por una crisis que, en breve, puede tener a una víctima: Ronald Koeman. Precisamente, el holandés ha hecho un repaso del periodo que está viviendo con los azulgranas, club al que volvió como DT en 2020.

De entrada, el técnico de 58 años mencionó al actual delantero de PSG: “Lionel Messi ocultaba todo”. Esa declaración del preparador, brindada en un diálogo con el medio Voetbal Internacional, dejó entrever que, durante años, la aparición del ‘10’ en la cancha se llevó toda la atención por lo decisivo que fue gracias a su talento.

“Era muy bueno y ganaba. Por supuesto que tenía buenos jugadores a su alrededor, pero él marcaba la diferencia. Gracias a él todos parecían mejores. Esto no es una crítica, sino una observación”, agregó Koeman en referencia a Leo Messi, quien tuvo un acuerdo para firmar la renovación con Barcelona, pero, por diversos asuntos, terminó en la capital de Francia.

Koeman recordó a Leo Messi en una conversación con el medio Voetbal Internacional. (Foto: Captura)

No se arrepiente de firmar por Barcelona

Antes de asumir el cargo en Barcelona, Koeman se encargó de la selección holandesa, a la que tuvo que renunciar para volver a España. Pese a que fue una decisión complicada, el técnico aseguró que no lamenta haber abandonado a la ‘Oranje’ para retornar al Camp Nou, donde ha tenido un camino lleno de obstáculos.

“Incluso sabiendo cómo de difícil está la situación en el Barcelona, no habría querido hacerlo de otra manera”, expresó. En la misma línea, el DT habló de la situación financiera: “Sabía que no era buena, pero no que fuese tan mala. Eso tampoco lo sabía el nuevo presidente Joan Laporta. Él se sorprendió igual que yo”, cerró.

🗣 @RonaldKoeman: "Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles" pic.twitter.com/l6lP9C9eCp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2021

El comunicado de Koeman

Este miércoles, el DT holandés apareció en la sala de prensa del club para dialogar con los medios de comunicación en la víspera del compromiso ante Cádiz. El estratega entró a la sala de prensa con un papel en la mano: hizo una lectura de la carta y cuando terminó, abandonó el lugar sin responder preguntas.

“El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a la situación deportiva. Eso significa que nosotros tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones económicas. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes pueden llegar a ser estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como Xavi e Iniesta, pero se pide paciencia. Acabar en un ránking alto en Liga será un éxito. En la Champions no se pueden esperar milagros. La derrota ante el Bayern debe ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en el que nos encontramos se merece estar respaldad en palabra y en hechos. Apoyar la política técnica y el proceso que estamos realizando. Sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en este tiempo difícil. La plantilla está muy contenta con el apoyo de los aficionados como el que tuvimos el otro día contra el Granada. Visca el Barça”, dijo Koeman.