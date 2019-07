El Barcelona se interesó en Lautaro Martínez, según su agente

Alberto Yaqué, agente del delantero del Inter Lautaro Martínez, dijo este jueves que hubo un "sondeo fuerte" del Barcelona por el atacante de 21 años que jugó con Argentina la Copa América de Brasil.

"A nosotros no nos llamó nadie, pero sabemos que hay un rumor fuerte y que es verdadero de parte del Barcelona. Hubo un sondeo que es fuerte, uno no puede decir nada porque crearía una expectativa que no es, pero hay un rumor y un cierto gustito del lado del Barcelona que es cierto", dijo Yaqué a Radio Rivadavia.

El agente dijo que durante la Copa América de Brasil hubo una conexión "tremenda" entre el delantero de 21 años y Lionel Messi.

Yaqué sostuvo además que su representado "superó" las expectativas en ese torneo porque se sintió "mimado, querido" y valorado.

"Él sabía lo que había crecido y todo lo que puede dar. Es el típico delantero que le gusta a todos los argentinos: fuerte, con personalidad, guapo. Que a esta edad ya esté a la altura de un seleccionado es muy fuerte", señaló Yaqué.

Martínez debutó en Racing Club en 2015 y fichó por el Inter a mediados de 2018.

En la Copa América de Brasil hizo dos goles en cuatro partidos y fue uno de los jugadores más destacados del equipo albiceleste que finalizó tercero.