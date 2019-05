Rakitic dice que le "encantaría tener a Griezmann" en el Barcelona

La posibilidad de que Antoine Griezmann llegue a Barcelona es una de las historias más seguidas del mercado de fichajes de Europa, con diversas personalidades del fútbol hablando sobre el tema. Uno de ellos es Ivan Rakitic.

En una reciente entrevista con Mundo Deportivo, el mediocampista croata del Barza señaló que ve con buenos ojos la llegada.

"Por supuesto. (El fichaje de Griezmann) Me gusta, y mucho", indicó Rakitic en aquel diálogo.

El croata explicó que Antoine Griezmann es un colega de gran categoría y que por eso apoya su llegada a Barcelona. Todo ello a pesar de que el francés es uno de los responsables de uno de los momentos más dolorosos de la carrera de Rakitic.

"Dejando al margen que el pasado verano me apartó de mi gran sueño (ganar el Mundial) y entonces me cayó bastante mal (risas), es un jugador de máximo nivel, de los mejores del mundo y por supuesto que me encantaría que jugase en mi equipo", dijo Ivan Rakitic.