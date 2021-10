La directiva del Barcelona decidió la destitución de Ronald Koeman de la dirección técnica del equipo tras la derrota ante el Rayo Vallecano. En la previa del encuentro ante el Alavés por la fecha 11 de LaLiga, el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, habló sobre la salida del estratega neerlandés.

El mandamás reconoció que demoró en tomar la decisión de sacar al DT, no obstante, recalcó que era porque, en principio, deseaba respaldarlo. “Posiblemente sí. Visto lo visto, es más fácil analizarlo. Igual hubiera tenido que decidir antes, pero entendimos que Koeman merecía un margen de confianza. Era una manera de motivar al técnico y al equipo”, señaló en rueda de prensa.

“Teníamos que haberlo decidido antes y asumo la responsabilidad de esta decisión. La situación era insostenible. Habíamos entrado en una deriva peligrosa en la que podíamos desengancharnos de todo”, prosiguió.

Por su parte, el mandatario del Barcelona agradeció al estratega neerlandés por los servicios prestados. “Destituimos a Koeman después del partido del Rayo. Me gustaría hacer una pequeña referencia. Estamos muy agradecidos por tomar la dirección técnica del primer equipo en un momento de máxima dificultad”, reconoció.

Laporta resaltó el único trofeo que ganó Koeman como entrenador en tienda azulgrana. “Es un grande del Barza y lo tendremos siempre en la memoria. Se lleva una Copa del Rey y si no ha continuado más tiempo ha sido por los resultados”, añadió.

Respecto a quién puede ser el sustituto, con Xavi Hernández en el punto de mira, Laporta no quiso mojarse en un principio: “Las prisas no son buenas consejeras en este tipo de decisiones. Mantendré la reserva de las opciones que tenemos porque creo que no actuaríamos como profesionales”.

Sin embargo, preguntado por la opinión que tiene del excapitán azulgrana como entrenador, dijo que “Xavi está en un proceso interesante, evolucionando muy bien” y que tiene “muy buenas referencias” de él. “Hablo con él muy a menudo, conozco perfectamente su opinión sobre lo que se tendría que hacer”, admitió Laporta.

Sobre la decisión de escoger al entrenador del filial como interino, el presidente azulgrana argumentó que “Sergi es un hombre de club que tiene la experiencia para hacer este tipo de trabajo”. Según Laporta, “asumir la dirección técnica del primer equipo ahora mismo tiene cierta complejidad y él conoce muy bien la plantilla”.

El máximo mandatario del Barça considera que el equipo aún tiene opciones de lograr títulos, a pesar de los malos resultados de este inicio de temporada. “La Liga está abierta y vamos a luchar por ella. En la Champions queremos seguir vivos y, en principio, quien estará sentado el martes en el banquillo ante el Dinamo de Kiev es Sergi Barjuan”, señaló.