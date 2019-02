Barcelona: De Jong analiza su nuevo club y está ansioso por jugar con Lionel Messi

El centrocampista holandés Frenkie de Jong repasa su fichaje por el Barcelona a través de dieciséis nombres propios, en una entrevista concedida a los medios de su nuevo club. El volante se mostró ansioso por jugar con Lionel Messi, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos.

1. Barcelona: Siempre he sido del Barza. Desde pequeño siempre he querido jugar en este club, siempre me han gustado sus jugadores, su estilo... ha sido el equipo de mis sueños. Ahora, mi sueño es convertirme en un jugador importante para el Barcelona y ganar muchos títulos con él.

2. Ajax: Tiene un estilo similar al Barza. Ambos quieren jugar un buen fútbol, tener muchas posesiones. Y yo soy un jugador al que le gusta jugar el balón y tener la posesión.

3. Johan Cruyff (leyenda del fútbol holandés y ex jugador y ex entrenador del Barcelona): Sé que Holanda y el Barça tienen una fuerte conexión gracias Cruyff. Es fútbol en estado puro, cambió el juego con su fútbol total en la Naranja Mecánica de 1974. Tenía un talento colosal y era una gran persona.

4. Marc Overmars (director técnico del Ajax y exjugador del Barcelona): Cuando el Barça mostró interés real en mí, le pregunté por Barcelona y me aseguró que es una ciudad increíble: la gente, la vida allí... Me dijo que, si tenía la oportunidad, la aprovechara.

5. Ronald Koeman (seleccionador holandés y ex jugador del Barcelona): Lo llamé la noche antes de fichar por el Barça y estaba muy contento por mi decisión.

6. Jasper Cillessen (portero holandés del Barcelona y compañero de selección): Me dijo que el nivel de los entrenamientos es muy alto, que allí hay jugadores 'top' y que, si venía, crecería más rápido como jugador. Sus palabras me ayudaron a decidirme.

7. Josep Maria Bartomeu (presidente del Barcelona): Es buena persona, me ha ayudado mucho y me lo ha contado todo sobre el Barça y las ventajas que tendré al jugar allí.

8. Camp Nou: Es uno de los grandes estadios de Europa. Es un estadio abierto y eso me gusta. Tengo muchas ganas de jugar en él. Lo visité cuando tenía unos seis años durante unas vacaciones en España. Ese fue mi primer contacto con el Barça. Hace tres, vine con mi pareja a ver un partido contra el Betis. Ganamos 4-0 y disfrute mucho.

9. LaLiga: Mucha gente cree que la Premier es la Liga más fuerte, pero yo lo dudo. El nivel técnico de LaLiga es superior. La Premier es más intensa, pero para mí LaLiga es la mejor.

De Jong también analizó, uno a uno, las características de algunos de los que serán sus nuevos compañeros la próxima temporada, empezando por la gran estrella del equipo, Leo Messi, y el resto de futbolistas azulgranas con quienes compartirá el centro del campo.

10. Leo Messi: Estoy deseando jugar con él. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. El más completo. Puede hacer lo que quiera con el balón o sin él. Es tan inteligente... Está a otro nivel.

11. Sergio Busquets: Creo que es el mejor mediocentro del mundo. Tiene una visión de juego extraordinaria. Estoy deseando coincidir en el campo con él, solo para mirar y aprender.

12. Arthur Melo: Es un jugador extraordinario, tiene mucho talento y es muy bueno con el balón.

13. Ivan Rakitic: Tiene una carrera impecable y es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Posee un gran disparo, una gran técnica y tácticamente es muy fuerte.

14: Philippe Coutinho: Tiene muchas virtudes, mucho talento y un gran disparo con el interior.

15: Arturo Vidal: Es muy fuerte, tiene mucha energía, puede marcar goles y defender como los mejores. Es un centrocampista muy completo.

16: Carles Aleñá: Tiene mucho talento, una izquierda increíble y un buen regate.

(EFE)