Barcelona: así juega el brasileño Arthur, el próximo fichaje culé

Barcelona llegó a un acuerdo con el Gremio de Porto Alegre por el que se asegura una opción de compra sobre el centrocampista Arthur Melo el próximo julio por 30 millones de euros (36,9 millones de dólares).

El acuerdo prevé "una opción de compra sobre el jugador Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, en virtud de la cual el FC Barcelona podrá ejercer este derecho sobre los derechos federativos del jugador durante el mes de julio de 2018", informó el club catalán este domingo en un comunicado.

"En el supuesto de que el Club ejerciera finalmente la opción firmada, el precio del traspaso queda fijado en 30 millones de euros más 9 millones en variables", añadió Barcelona.

El acuerdo concluye unas negociaciones que comenzaron hace unos meses, pero que se celebraron en los últimos días tras una visita de un delegación del club brasileño a la capital catalana.

Barcelona destaca el "fútbol de toque y asociativo" de Arthur, de 21 años, del que alaba también su capacidad para "proteger bien el esférico y buscar la verticalidad".

Internacional con las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Brasil, Arthur también ha sido convocado en alguna ocasión con la absoluta, aunque todavía no ha debutado con los hombres de 'Tite'.

De confirmarse la compra el próximo verano, el joven centrocampista brasileño se uniría en el Barcelona a sus compatriotas Coutinho y Paulinho.

Arthur, una de las estrellas de Gremio, volvió a jugar el pasado 8 de marzo en un partido contra el Sao Paulo de Rio Grande tras estar de baja desde el 29 de noviembre cuando ganó la Copa Libertadores con Gremio, en un partido en el que fue elegido mejor jugador de este encuentro contra el Lanús.

El centrocampista sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, tras una dura entrada de Nicolás Pasquini, que le hizo perderse el Mundial de Clubes.

Robert Fernández presenció aquella final de la Libertadores y unos días después se produjo cierta polémica cuando se filtró una fotografía del jugador brasileño vestido con la camiseta azulgrana y abrazado al secretario técnico barcelonista.