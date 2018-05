Barcelona: el jugador que dejaría el club junto con Andrés Iniesta

El Barcelona acaba de salir campeón de la presente temporada en la Liga española. A pesar de esto varios jugadores abandonarán el club. Aleix Vidal, quien ha tenido poca participación en el equipo culé, estaría evaluando otras opciones para su futuro.

El volante español llegó al cuadro catalán en junio del 2015 y a partir de ahí, no pudo consagrarse como titular. Hoy utilizó su cuenta de Instagram para colocar un mensaje con sabor a despedida.

“Pese a todo estoy agradecido, aunque no estoy como quisiera, tampoco estoy mal. Sigo aquí...de pie, dando pelea, y puede que me caiga, pero tengo claro que en el suelo no me quedo”, aseguró en su red social.

Según Sport de España, Vidal maneja propuestas de su ex club el Sevilla, del Villarreal y del Valencia. La prioridad de jugador es poder tener continuidad.

Aleix Vidal no fue tomado en cuenta la última temporada por Ernesto Valverde. El estratega no lo convocó en 8 enfrentamientos de los últimos 10 disputados, sumando el volante solo 12 minutos de juego.