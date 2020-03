Junior Firpo participó de los últimos encuentros de Barcelona con una venda en la mano izquierda. Se desconocía la razón, hasta que el programa ‘El Club de la mitjanit’ de Catalunya, Radio, explicó que se debía a un accidente que sufrió en una carrera de karts.

“Junior participó en una carrera de karts y se lesionó la mano izquierda. De ahí que tanto en los partidos ante Napoli, en la ida de octavos de Champions, como frente al Eibar en Camp Nou, utilizó la venda”, explicaba el medio.

Esto desató más de una polémica al rededor del club azulgrana. Los jugadores tienen prohibido conducir en el juego mencioando, por lo que Junior Firpo decidió acabar con los rumores y en su cuenta oficial decidió aclarar la situación.

“Os quería explicar que la leve lesión que he tenido en la mano izquierda me la hice en el entrenamiento del jueves previo al partido contra el Eibar en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Cualquier otra versión no se ajusta a la realidad”, publicó el defensor.

“No existen erosiones ni abrasiones, simplemente una mala caída en un entrenamiento como otras veces. Creo que hay muchos temas de los que hablar en el mundo del deporte como para inventar tal cosa", agregó.

¿Por qué nace el rumor de los karts?

Los jugadores del Barcleona tienen como forma de dispersión asistir a los carros. Los jugadores de la primera plantilla o del filial siempre participan. Semedo publicó una foto de 2018 con unos amigos tras participar de una carrera.

Luis Enrique, por ejemplo, también era partidiario de apostar por este tipo de actividades para hacer piña entre los jugadores. Así lo hizo tanto en el primer equipo del Barza como en la filial siendo él el entrenador.