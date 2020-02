No tardó en responder a los medios de prensa. “En Barcelona no se ha contratado a nadie para desprestigiar”. Así explicó el presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, quien se refirió a la contratación de I3 Ventures, empresa que se habría encargado de ensalzar su imagen y despotricar a quienes vayan contra el club, así sean actuales jugadores, ex futbolistas y entorno cercano al elenco catalán.

Josep Maria Bartomeu, mandamás del Barcelona, se presentó en el XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán y allí fue consultado respecto sobre I3 Ventures, escándalo que destapó el último lunes la cadena española Ser. El máximo dirigente culé lo tiene todo claro.

Bartomeu aseguró que Barcelona no contrató nunca un servicio para desprestigiar. (Foto: AFP)

“Todo es rotundamente falso. Nos vamos a defender donde haga falta en este tema por todos los medios y sobre quienes nos acusen de malas prácticas. Repito que todo es falso. En ningún momento hemos contrato a alguien”, remarcó el presidente del Barcelona de manera más que tajante.

¿Cómo acabará Bartomeu en el Barcelona?

No obstante, admitió que sí contrataron para que hagan monitoreo respecto a todo lo que pasa alrededor del club. “A finales de 2017, el ‘Barza contrató servicios en áreas del club en redes sociales como lo hacen todas las corporaciones en este sector. Si eso es lo que me preguntan, sí. A la pregunta que si hemos encargado desprestigiar personas a través de las redes, pues la respuesta es no. No es la primera vez que hablan del club en estos términos", sostuvo.

También, añadió que está tranquilo ya que tiene las armas suficientes para defenderse. “Hay tranquilidad y mucha responsabilidad en lo que la institución requiere", remarcó.

Los jugadores del Barcelona, según la prensa española, están sumamente incómodos con esta situación. AS indica que la crisis institucional no deja trabajar tranquilo a los futbolistas de cara a la ida de octavos de final de la Champions League frente al Napoli.

