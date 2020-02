Luis Suárez ya no es el mismo de antes. El atacante se encuentra lesionado actualmente y no podrá regresar hasta la próxima temporada, en la cual, lo más probable, es que no tenga la continuidad a la que está acostumbrado. Su cuerpo no responde igual que hace cinco años cuando llegó al equipo. Necesitan un reemplazo. Lautaro Martínez es el gran favorito.

El delantero del Inter de Milán tiene una gran temporada. A pesar de encontrarse lesionado, lleva 11 tantos en 21 apariciones. Todos los ojos de Europa están sobre él. Con tan solo 22 años tiene una proyección que enamora a más de un club. El Barza es el gran favorito para tenerlo y Luis Suárez lo sabe.

El atacante uruguayo se recupera pero tuvo tiempo para conversar con el programa TuDirás de Rac1, donde fue consultado sobre la posibilidad de la incorporación de Lautaro como su susituto:

“Lautaro tiene muchísimas condiciones. Es un jugador que en el segundo año en Italia lo está haciendo a un gran nivel. Pero las decisiones no las toman los jugadores porque yo ya llevo dos años diciendo que sería bueno traer un delantero joven para que se vaya adaptando y aprenda para cuando yo me vaya”, explicó.

Suárez es conciente que tiene 32 años y que no va a poder seguir mucho más tiempo siendo el único atacante centro del Barcelona.

“A veces cuando estas jugando te dicen que ya estás por el cambio. Es la ley del futbol. Te das cuenta que hoy en día la gente valora tu trabajo cuando no estás. Me reconforta. Que traigan jugadores es bueno porque te hace competitivo y más pendiente de querer jugar. Soy consciente de la edad que tengo y tengo que regular cada vez más. La competencia es sana y es buena para el equipo”.

¿Qué dice Giuseppe Marotta sobre el fichaje?

El consejero delegado del Inter de Milán aseguró el pasado domingo que los futbolistas de su institución solo se marchan si se lo piden, al comentarle sobre informaciones del seleccionado argentino en la órbita del Real Madrid y Barcelona.

“Lautaro se encuentra creciendo, es un chico todavía muy joven. Creo que lo que más le interesa es llevar nuestra camiseta gloriosa y crecer desde el punto de vista profesional”, aseguró Marotta, en declaraciones a la televisión privada italiana ‘SKY Sports’, antes del importante compromiso liguero del estadio Olímpico romano.

“No hay que olvidar que, precisamente por la historia que tiene, el Inter no debe envidiar nada a los demás. Nuestros jugadores se van solo si son ellos quienes lo piden”, agregó el directivo interista.