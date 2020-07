Esta semana, una información difundida por la Cadena Ser sacudió la interna del Barcelona: Lionel Messi frenó las negociaciones de renovación con la directiva. Enseguida, otros reportes indicaron que el argentino podía cambiar de club cuando concluya su contrato en junio del 2021.

No obstante, un personaje clave en la llegada del argentino al cuadro catalán ha interpretado de otra forma el movimiento del ’10′. Josep Maria Minguell, representante de futbolistas, subrayó que Leo nunca ha expresado que dese irse del Camp Nou. Por el contrario, el delantero tiene otra razón para enfriar las conversaciones con la directiva.

“Es un conjunto de cosas, en el Barcelona hace meses que, desafortunadamente, no van bien las cosas a nivel deportivo y la parte económica también es problemática. Con el coronavirus han pedido a los jugadores una rebaja en los emolumentos y todo esto ha coincidido también con el principio de la negociación de Messi”, explicó en el programa ‘El 10 del Barça’.

Setién: "No tengo constancia de que Messi haya dicho nada"

Minguell expresó que los problemas financieros, indudablemente, han perjudicado a los blaugranas y por ello tienen inconvenientes con miras al futuro. “En estas circunstancias no es tan fácil negociar, por un lado y por el otro. Es diferente a cuando las cosas van bien y hay dinero en caja”, desveló.

“Ha creado un cierto mal ambiente que no va a ser definitivo y Leo ha dicho ‘bueno, si las cosas están así, esperamos a más adelante y seguiremos hablando’, pero esto no debe interpretarse como que el jugador dice que no sigue”, manifestó.

“El jugador no ha dicho que no sigue, no ha dicho esto. Ya ha tenido muchas ocasiones para irse y no lo ha hecho. Una cosa es que esté un poco cansado de esta situación, incluso deportivamente dijo que no daba para ganar la Champions, pero no está enojado, sino molesto porque es un ganador, hace tiempo que no se ganan grandes títulos”, concluyó Minguell sobre Messi.

