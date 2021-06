Lionel Messi amargó la existencia de los mejores defensores del mundo a lo largo de su carrera profesional. Uno de ellos, actualmente retirado de la actividad, todavía tiene en la retina las cuatro veces que se cruzó dentro de una cancha con el delantero. Esos partidos se produjeron en la temporada 2011-12 de la Champions League.

Alessandro Nesta, uno de los zagueros que mejor defendió la casaquilla del Milan, confesó cómo fue su experiencia contra el artillero argentino. El campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 protagonizó duelos complejos ante el sudamericano en la Liga de Campeones: dos en la ronda de grupos y dos en cuartos de final.

“Me destruyó mentalmente”, reconoció Nesta, quien puso punto final a su carrera en 2014. Enseguida, el antiguo central de los ‘Rossoneros’ desveló que realizó su mejor esfuerzo para frenar a la figura de los catalanes, pero no fue capaz de cumplir con su tarea debido a la fortaleza física del ’10′ de los culés.

Lionel Messi superó en la marca Nesta, durante uno de los cruces entre Barcelona y Milan. (Foto: EFE)

“A los diez minutos de un partido le di una patada y caí al suelo exhausto. Podía ver las estrellas... De inmediato, él me estaba dando la mano para levantarme. Me mató eso. Lo que me deprimió es que se había ido diez veces en diez minutos y yo estaba empezando a luchar a los 37 años”, agregó en una entrevista con el portal italiano Calciatori Brutti.

El encuentro al que hace referencia Nesta corresponde al desarrollado en el Camp Nou que terminó con una victoria de 3-1 para Barcelona. Con ese resultado y tras el 2-2 en San Siro, el equipo de Pep Guardiola –que contaba con una de las mejores versiones de Leo Messi- pudo avanzar a las semifinales y terminar con las ilusiones del Milan en el camino por la ‘Orejona’.

El futuro de Lionel Messi en suspenso

Ronald Koeman desveló que desconoce cómo se ha desarrollado el asunto. El técnico del primer equipo pasó unos días en su país como parte de sus vacaciones. Tras compartir con su familia y ver la victoria de la selección holandesa sobre Austria (2-0) por la Eurocopa, retornó a España para iniciar con las labores con miras al curso 2021-22.

Apenas llegó a la Ciudad Condal, el técnico de Barcelona respondió una pregunta con relación al goleador histórico del club, quien quedará libre desde el 1 de julio. “De Messi no sé, el club está intentando llegar a un acuerdo porque para el futuro del Barça es muy importante”, comentó el ex seleccionador de Holanda.