Barcelona: Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en el vestuario, aseguran desde Inglaterra Lionel Messi no soportó volver a quedar eliminado en Champions League y tal como aseguró 'The Guardian', el '10' del Barcelona rompió en llanto dentro del vestuario culé

