Barcelona: “Messi es un troll” y otras revelaciones del grupo de WhatsApp de Piqué

El defensor del Barcelona Gerard Piqué contó algunas curiosidades del plantel en el programa de televisión español La Resistencia, de Movistar Plus, que es conducido por el periodista David Broncano. Uno de estos datos tiene que ver con Lionel Messi y un grupo de WhatsApp con todos los jugadores.

En aquel espacio de redes sociales, Piqué invita a periodistas críticos relacionados con Real Madrid, bromean con ellos y luego los expulsan.

"Messi tiene WhatsApp, es moderno. Y es de los más 'trolls', de los jodidos, pero hay muy buen ambiente", dijo el central.

El grupo de WhatsApp culé es administrado por el futbolista español. "Lo creé yo, con el escudo del Barza y el nombre Fútbol Club Barcelona. Lo hice para crear buen ambiente, que siempre hace falta. De tanto en tanto invitamos a gente de forma aleatoria. Por ejemplo, a los periodistas Tomás Roncero, a Alfredo Duro. Y les ponemos iconos de un cerdito, o escribimos 'Duro, me la pones dura'. Yo no sé si llegan a saber que somos nosotros, porque podrían pensar que son otras personas. Si lo ven que sepan que sí, que somos nosotros. También les hemos dado un día o dos para que entren, pero no dicen nada", confesó el catalán.