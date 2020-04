Lionel Messi derrochó talento desde el día que tuvo la oportunidad de mostrarse en el primer equipo del Barcelona. Uno de los compañeros del argentino, Juliano Belletti, todavía recuerda cómo conoció al atacante, cuando apenas tenía 16 años.

El brasileño, retirado de la actividad profesional desde el 2011, narró a la cadena ESPN el día que enfrentó por primera vez al atacante en una práctica de los azulgranas. El ex lateral, como todos los presentes, quedaron impresionados.

“Cuando Messi salió del equipo B, Frank Rijkaard lo puso junto a nosotros en un 11 contra 11 en campo reducido. Él estaba entre los suplentes y yo era titular. Iniesta me lo señaló y me preguntó si lo conocía. Le dije que no y me advirtió: ‘Cuidado, eh’”, contó Belletti, quien estuvo en Barcelona desde el 2004 al 2007.

“En la primera pelota que recibió Messi, ya pensé: ‘¡Maldición, es un atrevido este chico!’ ¡Tenía 16 años! Luego, cuando me preparé para marcarlo y robarle la pelota, él ya había pasado y anotado el gol. Me pasó por arriba”, continuó.

Después de la anécdota, Belletti admitió que la presencia de futbolistas experimentados fue la clave para el actual capitán de los blaugranas crezca en todos los aspectos hasta convertirse en el líder.

“Un vestuario como el del Barcelona intimida a cualquiera, pero los brasileños lo vieron y lo llevaron. Siempre jugaron con él, le hablaron y lo cargaron, pero en el buen sentido. Y Messi lo reconoce, se puede ver porque siempre lo dice en las entrevistas. Esta aceptación de los brasileños ayudó mucho”, explicó.

En el cierre, el ex defensor destacó la influencia del ‘10’ en la actualidad. “En los momentos más complicados, el que siempre asumió la responsabilidad fue Messi. Por eso se convirtió en lo que es hoy”, concluyó.

