La decisión de Lionel Messi de dejar el Barcelona tras veinte años movió los cimientos del club catalán. Los últimos días, la atención de Europa y el mundo entero se ha centrado en el caso del argentino, esperando alguna novedad ante el vendaval rumores relacionados a su futuro. A pesar que todo indica que iría al Manchester City, los hinchas azulgranas se aferran a la esperanza de que la ’Pulga’ se quede. Sin embargo, esta no es la primera vez que el atacante desliza la posibilidad de salir del club de sus amores. ¿Habrá un nuevo arrepentimiento?

La era Martino (2013)

La salida de Pep Guardiola desencadenó una crisis futbolística en el Barcelona, que contrató a Gerardo Martino para enderezar el rumbo. El cuadro azulgrana perdió la Copa de Rey contra el Real Madrid (sin Cristiano Ronado) y quedó fuera de la Champions League frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final, conjunto que también se llevó LaLiga. Todo ello llevó a la ‘Pulga’ a visualizar su futuro lejos del Camp Nou. Sin embargo, el vínculo cercano entre Leo y Tito Vilanova lo hizo dar un paso atrás y asegurar su permanencia en el Barcelona.

“Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. No sé lo que hablarían en la reunión, pero Messi decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años”, indicó Jordi Roura, segundo de Vilanova, en el 2019.

Caso Hacienda (2015)

Todo parecía estar bajo control hasta que dos años después la incertidumbre se instaló nuevamente en los pasillos de Barcelona. En setiembre del 2015, la Fiscalía pedía una investigación a Lionel Messi por un presunto delito fiscal.

“Se ensañaron conmigo. En esa época tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino por marcharme de España. Me sentí muy maltratado y no quería estar más tiempo aquí”, declaró la ‘Pulga’ en la emisora RAC1. Finalmente, los abogados del argentino solucionaron el problema y la tensión alejó la idea de Leo de dejar Barcelona.

Adiós a la Albiceleste (2016)

Perder por segunda vez consecutiva la final de la Copa América contra Chile y ser el foco de las críticas de todo su país, generó que Lionel Messi anunciara en zona mixta su renuncia a la selección argentina. Aparentemente de manera irrevocable.

“En el vestuario pensé que se terminó para mí la selección. No es para mí. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande que me vuelva a pasar. Me tocó fallar el penalti a mí, era importantísimo. Ya está, es por el bien de todos. No nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. Ya lo intenté mucho, ser campeón con Argentina. No se dio, no lo pude conseguir”, declaró el astro.

Fueron momentos de incertidumbre los que se vivieron en la AFA, pero meses después, Lionel Messi volvió a ponerse la cinta de capitán y comandar a la Albiceleste. En aquel momento el técnico Edgardo Bauza lo convenció de ser el indicado para llevar a la Argentina a una nueva Copa del Mundo. La historia después es conocida.

Después de tres anunciadas salidas entre Barcelona y Argentina, los hinchas de Messi se preguntan si habrá un cuarto paso atrás que le permita seguir luciendo su fútbol en el Camp Nou.

