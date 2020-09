Con el calendario del libro de pases europeo en contra, Luis Suárez continúa barajando opciones para facilitar su llegada a un nuevo club. A pesar que se informó que el ‘Pistolero’ no ficharía por la Juventus, esta historia podría dar un nuevo giro. El atacante del Barcelona viajó a Perugia, en el centro de la península Itálica, para tentar la doble nacionalidad y llegar a la ‘Vieja Señora’.

Según apunta La Gazzeta dello Sport, Luis Suárez tuvo que rendir un examen de italiano (nivel B1), requisito fundamental para obtener el pasaporte comunitario. El delantero charrúa entrenó bajo las órdenes de Ronald Koeman, pero inmediatamente después de terminar los trabajos se enrumbó a Italia, donde habría pasado la prueba oral y escrita satisfactoriamente.

El impedimento

Días anteriores, diversos medios italianos informaron que la doble nacionalidad podría truncar la llegada del ‘Pistolero’ a la Juventus. El mercado de pases cierra este 5 de octubre y los trámites de Suárez llegarían después de esa fecha, por lo que el cuadro de Turín no tendría clara su llegada.

De darse este panorama, el tercer goleador histórico de Barcelona no podrá jugar la Champions League, por lo que su representante estaría estudiando otras ofertas (principalmente de la Premier League). No se ha descartado su continuidad en el cuadro culé, pese a las diferencias con Ronald Koeman.

El elevado sueldo de Suárez también sería un inconveniente para sellar su pase a la Juventus. Las diferencias entre ambas directiva pondrían paños fríos a la transacción.

Plan B

Ante el panorama incierto, la Juventus tendría un as bajo la manga y, de no concluir la llegada de Luis Suárez, estaría en conversaciones con Edin Dzeko, delantero de la AS Roma. El bosnio cuenta con el visto bueno de Andrea Pirlo y podría ocupar la plaza que los turineses tienen para el ‘Pistolero’. El delantero uruguayo encaja en los planes del entrenador, pero los trámites por su fichaje estarían dilatando su llegada, situación que no cae nada bien en el club de la Serie A.

Edin Dzeko tiene contrato con la AS Roma hasta junio del 2022.

MÁS EN DT:

Los divertidos memes no perdonaron a Alianza Lima tras caer en Copa Libertadores | FOTOS

Universidad Católica vs. Gremio: Zampedri y Pinares marcador dos goles en dos minutos por Libertadores | VIDEO

Mario Salas se enojó con periodista que contestó el celular en plena conferencia | VIDEO

Internacional consiguió agónico triunfo por 4-3 ante América de Cali por la Copa Libertadores [RESUMEN]

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima: Mario Salas vivió incómodo momento con la prensa