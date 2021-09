En el inicio de la temporada 2020-21, Barcelona anunciaba la llegada de Miralem Pjanic para reforzar la zona creativa. A pesar de que la contratación no fue del agrado de todos los hinchas del club, el bosnio llegaba con antecedentes importantes desde la Juventus, aunque al final no tuvo mucha continuidad bajo las órdenes de Ronald Koeman.

Tras la poca actividad, el volante de 31 años dejó el equipo ‘Azulgrana’ esta campaña y firmó por el Besiktas de Turquía. Días después de concretarse el préstamo, Pjanic tuvo una entrevista con Marca de España y reveló detalles de la mala relación que tenía con su anterior entrenador.

“Koeman me faltó el respeto. Nunca me estaba hablando y soy un jugador que puede aceptarlo todo. Me gustaría que me explicaran las cosas, no que hagan como si tuviera 15 años y que nada pasara”, explicó el volante. La experiencia vivida antes de su salida a Turquía no fue nada agradable.

De la misma forma, confesó lo que esperaba de Ronald Koeman antes de concretarse su cesión en el último mercado. “Me hubiera gustado que me dijera a la cara ‘no eres para mí’. El cara a cara nunca existió y no lo entiendo”, agregó Miralem Pjanic, con notoria molestia. En el curso 2021-22, solo apareció en lista de convocados en una ocasión.

“Estuve en todos los partidos en Champions League, ganamos 2-0 en Turín, llega LaLiga... y me quedo fuera. Así se hace muy difícil para entender qué quiere este entrenador de ti”, volvió a criticar a Koeman. Debido a esas circunstancias, Pjanic tomó la decisión de marcharse al Besiktas, al margen de los tres años de contrato que tenía en Barcelona.

¿Cuándos partidos jugó Pjanic en Barcelona?

Miralem Pjanic no ha gozado de mucha continuidad desde su llegada a Barcelona (2020-21) y solo pudo jugar 19 partidos por LaLiga Santander (seis como titular). En tanto, participó en dos encuentros por la Supercopa de España y uno más por la Copa del Rey, mientras que sumó ocho apariciones en Champions League.