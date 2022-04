Luka Modric, referente de Real Madrid, siguió las acciones del partido entre Barcelona y Eintracht Frankfurt por la presencia de Kristijan Jakic, su compañero en la selección de Croacia. De hecho, el jugador de la ‘Casa Blanca’ tuvo una conversación con el hombre del elenco de la Bundesliga antes de la vuelta por los cuartos de final de la Europa League.

El contenido de la charla fue desvelado por Jakic en una entrevista con el medio Sportske Novosti. El futbolista de las ‘Águilas’ aseguró que ‘Lukita’ le pidió que dejen fuera de la competición europea a los azulgranas. Entonces, el deportista del Frankfurt saltó a la cancha con una doble misión: dar una alegría a los hinchas y, de paso, cumplir con el capitán.

“En un momento me dijo ‘¡tienes que ganar al Barcelona!’”, confesó Jakic sobre la comunicación con Modric. “‘¡Capitán, le prometo que ganaremos!’”, respondió el volante de Eintracht al líder del actual subcampeón mundial. Por ello, hubo entre ambos un intercambio de comentarios en las redes sociales.

El intercambio entre Modric y Jakic. (Foto: Captura)

“Bravo. Promesa cumplida”, escribió el ex Tottenham en el posteo de su compatriota para celebrar la victoria de los germanos. “Esto es el Eintracht de Frankufrt. ¡¡¡¡SEMIFINALES!!!! ¡Un agradecimiento especial a los aficionados que viajaron, apoyaron y creyeron en nosotros!”, manifestó en su cuenta el volante.

“Cumplí mi promesa. Cuando prometes algo, tienes que cumplirlo, ¿no? Por eso Luka me envió el mensaje ‘promesa cumplida’”, detalló Jakic al medio citado. “En el momento en el que terminó el partido, inmediatamente pensé en ti. Muchas gracias, capitán”, agregó el futbolista de Frankfurt sobre el intercambio con Modric.

Kristijan Jakic estuvo los 90 minutos en la victoria de Eintracht Frankfurt a Barcelona. (Foto: EFE)

Eintracht Frankufrt, local en el Camp Nou

Más de 25 mil hinchas de Eintracht Frankufrt llegaron al Camp Nou para alentar a los germanos contra Barcelona. La cantidad de fanáticos foráneos causó innumerables repercusiones contra la institución y la directiva. Entonces, el presidente Joan Laporta se pronunció al respecto en Barça TV.

“Lamento lo que ha pasado y lo que he sentido es vergüenza. Tenemos información de lo que ha pasado. Tenemos que procesarla y tomar medidas. Como barcelonista me siento dolido de lo que he visto porque había muchos aficionados del otro equipo”, expresó.

El Camp Nou vivió una situación insólita con seguidores del Eintracht repartidos por el estadio más allá de las 5 mil localidades que el club envió al equipo alemán, siguiendo la normativa de la UEFA que obliga a ceder un 5% del aforo a la afición rival.