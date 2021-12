La carrera de Samuel Umtiti en el Barcelona ha ido de forma descendente. Acompañado con algunas lesiones, sus minutos en el 2021 ha sido muy poco. Para Ronald Koeman y ahora para Xavi Hernández, el francés campeón del mundo es suplente.

Con intención de hacer caja para los refuerzos de enero, en Barcelona buscan la salida de Samuel Umtiti y el defensor tampoco ve mala idea en buscar un cambio de aires. Según el diario inglés, ‘The Sun’, el Newcastle estaría interesado en contratarlo.

En su mejor momento, fue titular indiscutible con casi 30 partidos al año. La temporada 2021/22 solo suma 1 duelo. (Foto: Getty Images)

El jeque árabe Mohamed bin Salman, dueño del Newcastle, tiene el dinero listo para los refuerzos del mercado de pases de enero. Según la información, gastarían 20 millones de euros por el francés.

El objetivo del Newcastle es salir de zona de descenso y busca jugadores en todos los mercados, sin embargo, estaría compitiendo con el Fenerbahce, club turco que también tiene en lista a Samuel Umtiti.

A sus 28 años, Samuel busca tener minutos para llegar con ritmo de competencia al Mundial Qatar 2022. El 2018 fue titular en todos los partidos, pero también perdió presencia en la selección francesa.

El otro interés del Newcastle

Georginio Wijnaldum no tiene espacio en el PSG y también es del agrado del Newcastle. El ex mediocampista del Liverpool ya indicó hace algunos meses que no la pasa bien el elenco parisino.

