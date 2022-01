Con la necesidad del Barcelona de contratar un delantero más, el español Álvaro Morata apareció como posibilidad. Los rumores de la prensa española indicaban que era del agrado del comando técnico culé, pero desde Italia ya hay respuesta oficial.

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, ya indicó que Morata no se moverá del equipo: “Álvaro Morata no se va, es un futbolista de rendimiento. Su problema es que le ponen etiquetas equivocadas, pero es muy importante: hablé con él y le dije que no se mueve de aquí. Discurso cerrado”.

Aunque los hinchas no están del todos contento con el rendimiento de Morata, el técnico lo defendió, argumentando que Álvaro es el segundo máximo anotador del plantel y que a veces los hinchas lo ven como si le faltara algo, cuando no es así.

Morata tiene 29 años y tiene su segunda etapa en la Juventus. (Foto: EFE)

En la Juventus no desean perder un delantero, sin embargo, en el diario ‘Mundo Deportivo’ indican que el pedido de Allegri es porque Mauro Icardi no tiene posibilidades de llegar cedido a la Juventus, porque en el PSG no desean cederlo, al menos por ahora.

El gran proyecto

Pese a que urgen de un atacante, en Barcelona saben que todas las fichas están puestas por el noruego Erling Haaland. El momento económico de los azulgranas no es bueno, pero el presidente Joan Laporta ya aseguró que lucharán por ficharlo.

La contratación se haría para la temporada 2022/23. En España aseguran que Haaland simpatiza más por el Barcelona, debido a que ahí sería titular desde su llegada, algo que no pasaría en el Real Madrid, que cuenta con Karim Benzema como titular, sumando a la llegada de Mbappé.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...