Para nadie es novedad que FC Barcelona atraviesa por una crisis de juego, resultados y sobre todo económica. Por ello, la directiva azulgrana tomó la decisión de no dar regalos a la plantilla en esta Navidad.

Desde que Joan Laporta volvió a asumir la presidencia, dejó en claro que la economía que encontró no era para nada la mejor, motivo por el cual no iban a realizar mayores gastos de lo previsto. Esto implica no dar regalos al plantel en las presentes fiestas a diferencia de años anteriores, de acuerdo a distintos medios catalanes.

Cabe mencionar que la Navidad 2020 se vivió una situación similar en FC Barcelona, pero Antoine Griezmann sorprendió a todos al realizar unos presentes a sus compañeros.

Temporada del FC Barcelona

Los ‘culés’ empezaron la campaña 2021-22 bajo la dirección técnica de Ronald Koeman, pero los malos resultados y mal desempeño de los jugadores obligó a la directiva a realizar un cambio de timón.

En lugar del holandés llegó un viejo conocido: Xavi Hernández, quien lleva poco más de un mes con el buzo de entrenador. Sin embargo, aún no logran recuperarse en las distintas competiciones que tienen.

En LaLiga marchan séptimos con 28 puntos producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. En la UEFA Champions League fueron eliminados en la fase de grupos y en el 2022 jugarán los 16avos de final de la Europa League. Asimismo, están próximos a debutar en la Copa del Rey contra el Linares.

Conforme a los criterios de Saber más

TAMBIÉN PUEDES LEER