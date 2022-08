Una situación complicada para un histórico del Barcelona. Se ha jugado dos jornadas en LaLiga Santander 2022-23 y Gerard Piqué no estuvo presente en el campo de juego en ninguna fecha. El defensa catalán perdió su titularidad con Xavi Hernández y aquí te explicaremos los motivos por los que no tiene la misma consideración.

Xavi está saliendo en su once inicial con otros jugadores en lugar de Piqué para que defiendan la parte central del área. Christensen y Éric García ocuparon los puestos de defensas centrales y Araujo viene ejerciendo un papel de lateral.

Además, el Barcelona aún no inscribe a Koundé, pero es un defensa más que está en las opciones del DT blaugrana, motivo por el cual el histórico de 35 años tiene más complicada su posibilidad de jugar debido a la alta competencia.

¿Por qué Piqué ees suplente?

En declaraciones a la prensa, Xavi detalló el tema del catalán: “Hasta que no han dicho el capitán, no me he dado cuenta. No miro nombre ni edades ni nada. Miro rendimiento y que el equipo se beneficie. Miro por el grupo. Jordi ha salido bien. Sergi Roberto también. Piqué saldrá. Tienen que hacer y ayudar al grupo, tengan los minutos que tengan”.

¿Cuándo termina su contrato Piqué?

El defensa central es uno de los futbolistas más destacado de la última década dentro del Barcelona y espera marcar historia por algunos años más. Gerard Piqué tiene un vínculo con el club hasta junio 2024, el cual no tiene confirmación de una posible renovación.