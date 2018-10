Barcelona: presidente azulgrana descartó rotundamente el retorno de Neymar

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha cortado las especulaciones en torno a un eventual retorno del brasileño Neymar al club azulgrana asegurando que "no está previsto" que vuelva.



"No está previsto que Neymar vuelva", dijo Bartomeu en una entrevista con la emisora Catalunya Radio.



"No he tenido ninguna llamada del entorno del futbolista, no hemos hecho ninguna reunión", remachó el mandatario azulgrana, después que la prensa española haya especulado con el deseo del jugador de volver a la capital catalana.



De acuerdo con estas informaciones, el jugador no acaba de aclimatarse a París, donde, además, le ha surgido la competencia del joven Kylian Mbappé, y añora su vida en Barcelona, ciudad que ha visitado en varias ocasiones desde que se fue.



"No nos gusta que los jugadores paguen su cláusula y se vayan", sentenció el presidente del Barcelona, en referencia a la salida del jugador haciendo efectiva una cláusula de rescisión de 222 millones de euros, para convertirse en el traspaso más caro de la historia.



"Tampoco tenemos ninguna previsión de fichar a nadie en el mes de enero, excepto que los técnicos nos digan lo contrario", añadió el mandatario azulgrana, que no escondió su preocupación por la lesión de Leo Messi, que tiene para tres semanas de baja tras fracturarse el radio del brazo derecho.



"Estoy preocupado porque Messi es el jugador más importante del fútbol mundial. Son muchos partidos los que se perderá, pero no es la primera vez que nos pasa y el equipo lo ha sacado adelante: se han hecho más fuertes y responsables", dijo Bartomeu.



El mandatario azulgrana también se refirió a la continuidad del técnico Ernesto Valverde, cuyo contrato expira en junio en 2020, pero cuyo contrato contempla que pueda salir al término de la presente temporada.



"Tiene contrato para esta temporada y la siguiente, tranquilidad absoluta. Está haciendo un gran trabajo, la primera temporada fue excelente, estamos muy contentos con él", aseguró el presidente azulgrana.



Fuente: EFE