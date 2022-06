Robert Lewandowski parecía alejarse del Bayern Múnich al final de temporada con rumbo a un nuevo equipo, incluso sonó fuerte Barcelona como su posible destino, pero con los días las cosas podrían haber cambiado. Al menos eso dio a entender Uli Hoeness , exmandamás y actual presidente de honor del poderoso club alemán.

La institución catalana debería concentrarse en otro goleador para Xavi, señaló el alto mando de los bávaros este miércoles, tras una primera propuesta azulgrana rechazada.

“No sé nada de una nueva oferta. Pero tal como están las cosas en Múnich, lo que he oído es que el Barcelona debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta”, indicó Hoeness en un congreso deportivo de Neuland.

“Yo no tomo las decisiones. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debería cumplir su contrato en Múnich. No me imagino que haya una cantidad de dinero que les haga cambiar de opinión”, agregó de manera tajante.

Barcelona habría elevado su propuesta ofreciendo al Bayern 40 millones de euros (cerca de 43 millones de dólares) más cinco millones en variables para fichar a la estrella polaca Robert Lewandowski, según afirman varios medios. Después de haber ofrecido 32 millones de euros, y 35 posteriormente, los catalanes han dado un paso más.

Según Bild, Bayern exige 60 millones de euros (hacia 63 millones de dólares) para abrir la puerta al dos veces mejor jugador FIFA (2020 y 2021), que concluirá contrato al término de la próxima temporada, con 34 años.

El fichaje de Lewandowski depende asimismo de otra negociación en curso. Según varios medios, el Barça podría vender al neerlandés Frenkie de Jong al Manchester United por 65 millones de euros, y encontrar así la financiación para ir a por Lewandowski.

El polaco afirmó públicamente en mayo su deseo de salir del gigante bávaro, pero por el momento los dirigentes del Bayern se han mantenido firmes, afirmando que no entra en sus planes dejar irse a su goleador estrella antes de la finalización de su contrato.