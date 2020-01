El nuevo técnico del Barcelona, Quique Setién, reconoció que su equipo no jugó bien y que hay muchas cosas que mejorar, en su primera derrota en el banquillo azulgrana, al caer en Valencia por 2-0.

“Hay algunas cosas que no interpretan bien. O a lo mejor es que no las explicamos bien. Hemos dado pases sin profundidad y no trabajamos para eso. Hay cosas que hay que tratar de corregir. Lo mejor ha sido que nos habíamos ido al descanso 0-0”, afirmó Quique Setién.

“En la segunda parte hemos estado mejor pero eso no es suficiente. El Valencia también es un gran equipo, que nos ha salido bien de la presión y nos ha hecho daño. Es algo que trabajamos, que hablamos, y que tenemos que mejorar”, insistió.

El Barcelona había destituido a Ernesto Valverde cuando el equipo azulgrana era líder, colocando en su lugar a Quique Setién, que cosecha su primera derrota en su tercer partido.

En su debut tras llegar al cargo, el Barcelona de Quique Setién pasó apuros para ganar al Granada por 1-0, después sufrió para eliminar al Ibiza, donde tuvo que remontar en los últimos minutos para acabar ganando por 2-1, y ahora ha llegado la primera derrota.

Con esta derrota, en la 21ª jornada, el Barcelona puede perder el liderato si el Real Madrid empata o gana el domingo en Valladolid.

“En la primera parte hemos estado francamente mal. No nos hemos colocado bien. No hemos tenido esa pausa y esa precisión. Hemos facilitado cuatro o cinco contras. Hay muchas cosas que tenemos que valorar de la primera parte. Hay cosas que no hemos entendido”, señaló.

“En la segunda parte hemos podido progresar más. Ha habido ocasiones muy claras. Pero desgraciadamente no hemos hecho el gol y nos han hecho el segundo. Hay que tener en cuenta que, siendo justo, en la primera parte el Valencia mereció algún gol. No hemos estado nada bien. Hay muchas cosas que mejorar. Cosas que hablar. Es una derrota dolorosa que trataremos de digerir cuanto antes”, concluyó.

