FC Barcelona - Real Madrid: Cómo, cuándo y dónde VER clásico español por Copa del Rey

FC Barcelona - Real Madrid: por Copa del Rey | A nueve puntos de líder de LaLiga Santander, FC Barcelona, el Real Madrid llega al clásico español por la Copa del Rey dispuesto a dar el golpe que tiene complicado en la Liga. Será el primer asalto de los dos que tendrán esta semana. Uno por Copa, y el del sábado por Liga, que puede aclarar el torneo español. Para ver fútbol en vivo de la categoría de estos encuentros es recomendable seguir la cobertura total que dará El Comercio en su plataforma web. Asimismo, se puede ver y seguir el cotejo por apps móviles y canales de TV, según el país de procedencia. Entérate cómo, cuándo y dónde ver el clásico español por las semifinales de la Copa del Rey.

El clásico FC Barcelona - Real Madrid paralizará al mundo del fútbol por 90 minutos. O más, si hay alargue y hasta tanda de penales en la Copa del Rey. El Real Madrid tiene la herida abierta en esta temporada cuando el FC Barcelona lo recibió en el Camp Nou y lo terminó goleando por 5-1. Ahora, en el Santiago Bernabéu, esperan que la historia sea otra.

Tras el 1-1 de la ida en el Camp Nou a principios de mes, todas las posibilidades están abiertas en esta semifinal de la Copa del Rey, aunque el Real Madrid juega con la pequeña ventaja del gol logrado a domicilio, que le daría el pase en caso de un empate sin goles en el Bernabéu contra el FC Barcelona. Una remota posibilidad que invita a la especulación en el resultado.

La portería del Real Madrid la ocupará Keylor Navas, y el capitán Sergio Ramos regresa a la zaga cumplida su sanción. Son los dos cambios fijos que se esperan en un equipo que puede retocar su ataque y con una duda por despejar en el lateral izquierdo. Marcelo tendrá la oportunidad en el clásico de Copa del Rey ante el FC Barcelona, una chance de levantarse y resarcirse de la mala imagen dejada en los últimos partidos.

El FC Barcelona, por su lado, se acogerá al gran momento de Messi y a su monopolio en la Copa del Rey -cuatro títulos consecutivos- para continuar vivo en su competición favorita, aunque todo pasa imperiosamente por marcar en el Bernabéu en las semifinales coperas. El dominio de los azulgrana en esta competición es abrumador, con seis títulos en la última década y 23 eliminatorias a doble partido superadas en la Copa. De hecho, el Real Madrid fue el último que lo eliminó de la competición, en una eliminatoria en la que los madridistas solo empataron en la ida jugada en su casa (1-1), pero le dieron la vuelta en el Camp Nou (1-3).

El Comercio se encargará de llevarle a sus lectores todos los goles, jugadas, polémicas, incidencias y estadísticas del Barcelona - Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO a través de su gran cobertura minuto a minuto en su plataforma web.



Barcelona - Real Madrid: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por Copa del Rey

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Sergi Roberto - Messi, Luis Suárez, Dembelé.

Entrenador: Ernesto Valverde

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (o Reguilón) - Modric, Casemiro, Kroos - Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius (o Bale).

Entrenador: Santiago Solari



Barcelona - Real Madrid: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

España: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05:00 horas (jueves 28 de febrero)

Barcelona - Real Madrid: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Copa del Rey?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia Radio Barca

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España Gol, TVE La 1, TV3

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven Sports 2 UK

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Barcelona - Real Madrid: Últimos partidos de FC Barcelona

06/02/19 CDR Barcelona 1 - 1 Real Madrid

10/02/19 PRD Athletic Club 0 - 0 Barcelona

16/02/19 PRD Barcelona 1 - 0 Real Valladolid

19/02/19 ULD Olympique Lyonn 0 - 0 Barcelona

23/02/19 PRD Sevilla 2 - 4 Barcelona



Barcelona - Real Madrid: Últimos partidos de Real Madrid

09/02/19 PRD Atlético Madrid 1 - 3 Real Madrid

13/02/19 ULD Ajax 1 - 2 Real Madrid

17/02/19 PRD Real Madrid 1 - 2 Girona

24/02/19 PRD Levante 1 - 2 Real Madrid