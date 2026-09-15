Aspecto del estado del Spotify Camp Nou durante la visita para periodistas que ha realizado el FC Barcelona. Foto: EFE/Alberto Estévez
Aspecto del estado del Spotify Camp Nou durante la visita para periodistas que ha realizado el FC Barcelona. Foto: EFE/Alberto Estévez
Por Redacción EC

El Spotify Camp Nou volverá a ser escenario de una final de la Champions League. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió en Tesalónica, Grecia, y designó al estadio del Barcelona como sede del partido decisivo de la máxima competición europea en 2029.

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