El Spotify Camp Nou volverá a ser escenario de una final de la Champions League. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió en Tesalónica, Grecia, y designó al estadio del Barcelona como sede del partido decisivo de la máxima competición europea en 2029.

La elección representa un importante reconocimiento para el proyecto de remodelación del recinto azulgrana, que para entonces deberá estar completamente renovado y preparado para recibir a miles de aficionados de todo el mundo.

La candidatura del Barcelona tenía como principal competidor al mítico Wembley, pero finalmente la UEFA se decantó por el proyecto presentado por el club catalán junto con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Uno de los principales argumentos a favor del Spotify Camp Nou será su enorme capacidad una vez terminadas las obras. El estadio podrá superar los 104.000 espectadores, lo que lo situará nuevamente entre los recintos futbolísticos de mayor aforo de Europa.

La designación también supone un reconocimiento al ambicioso proceso de remodelación que comenzó en mayo de 2023, con la colocación de la primera piedra.

Vista de las gradas vacías del Camp Nou. Foto: EFE/ Alberto Estévez

¿Cómo será el Spotify Camp Nou para la final de 2029?

Para cuando se dispute la final, el estadio deberá lucir completamente renovado. Durante la presente temporada está previsto que concluyan los trabajos correspondientes a la tercera gradería y los palcos VIP.

El siguiente gran desafío llegará en el verano de 2027, cuando está previsto que comience la instalación de la cubierta. Se trata de una de las actuaciones más complejas de todo el proyecto y obligará al Barcelona a disputar nuevamente algunos partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc mientras avanzan las obras.

Además del estadio, también deberán estar preparados los accesos y los servicios vinculados al recinto para garantizar el operativo necesario para una final de Champions.

The UEFA Executive Committee has selected 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐍𝐨𝐮 as the venue for the 2029 UEFA Men's Champions League Final 🏟️💙❤️https://t.co/7NXxU8WuBU — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

Será la tercera final de Champions en el estadio del Barcelona

La elección de 2029 permitirá al Spotify Camp Nou albergar por tercera vez una final de la máxima competición europea.

La primera ocurrió en 1989, cuando el Milan se proclamó campeón tras derrotar al Steaua de Bucarest. Diez años después, en 1999, el Manchester United conquistó el título al vencer al Bayern de Múnich.

Ahora, tres décadas después de aquella última final, el renovado estadio del Barcelona volverá a convertirse en el escenario de una definición europea.

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