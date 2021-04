Ronald Koeman, técnico del Barcelona, afirmó seguir siendo “optimista” de cara al título de LaLiga pese a la derrota de su equipo (2-1) contra Real Madrid en el superclásico español de este sábado, asegurando que su equipo va a “luchar hasta el último partido”.

“Sigo siendo muy optimista, hemos demostrado que luchamos”, dijo el estratega neerlandés tras el encuentro. “Hemos perdido contra un contrario que también está luchando por ganar, pero faltan ocho partidos”, recordó.

“Cada jornada para los tres de arriba va a ser muy complicado. Vamos a reaccionar y vamos a luchar hasta el último partido”, aseguró Koeman en la conferencia de prensa posterior al duelo por la fecha 30 del certamen español.

El técnico azulgrana se quejó del arbitraje, especialmente de una acción en los últimos minutos en la que Martin Braithwaite cayó en el área tras una carrera con Ferland Mendy, que para él fue penal.

“El penal es clarísimo, no entiendo que un árbitro que está a 10 metros no ve nada, el arbitro puede ser que no ve correctamente la jugada, pero tenemos el VAR en nuestro deporte para asistir al árbitro”, dijo Koeman.

El técnico azulgrana negó en cambio que sólo el arbitraje explique la derrota. “En la primera parte el nivel del equipo no ha sido bueno. Hemos dejado espacios para sus contraataques”, afirmó, añadiendo que “no defendimos bien en el primer tiempo, nuestros últimos pases no fueron buenos, pudimos conectar con Pedri y Leo (Messi) entre líneas, pero no pudimos crear peligro”.

“Ellos defendieron bien y aprovecharon su velocidad delante”, dijo Koeman, insistiendo en que “no estuvimos a nuestro nivel en la primera parte”.

“La semana que viene tenemos un título en juego, tenemos que mejorar cosas y vamos a ir con todo”, añadió Koeman, en referencia a la final de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao el próximo sábado.