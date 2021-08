Ronald Koeman no es ajeno a la partida de Lionel Messi de Barcelona. Este sábado se pronunció para dedicarle una despedida al astro argentino, dejando claro que lo extrañará tras pasar una campaña como su técnico.

“Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos”, escribió el neerlandés a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Koeman, que reaccionó a la marcha del delantero casi 48 horas después de que la salida se hiciera oficial, reveló que quedó “impresionado” por la “ética de trabajo y el deseo de ganar” de Messi.

Aun es difícil de asimilar que no jugarás más en el @fcbarcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. pic.twitter.com/gjoEcOnOZA — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021

”Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!”, finalizó el entrenador.

Tras las explicaciones del presidente del Barça, Joan Laporta, y las despedidas en redes sociales de sus compañeros y de su técnico, Messi ofrecerá una rueda de prensa este domingo a las 12.00 horas desde el Auditori 1899 del Camp Nou.