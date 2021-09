La temporada del Barcelona no arrancó de la mejor manera, ni en LaLiga Santander ni en la Champions League, razón por la cual el entrenador Ronald Koeman ha sido criticado. En los últimos días, los medios en España afirmaron que la salida del neerlandés estaba cada vez más cerca, pero el técnico revela que solo desea estar enfocado en la competencia deportiva.

“Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Sé que hay rumores, que hay nombres, pero no puedo poner energía en cosas que no puede controlar. Lo único que tenemos que hacer es ganar partidos”, declaró el DT antes del partido ante Levante.

“Espero que no vuelva a pasar, aunque soy humano”, agregó el técnico, que esta vez no leyó un comunicado para reivindicar su trabajo y pedir el respaldo del club, como hizo en la previa del encuentro ante el Cádiz.

Al respecto, apuntó que aquella comparecencia suya, en la que no admitió preguntas, no ha tenido consecuencias: “Desde que leí el comunicado no ha pasado nada. Hablamos (con el presidente, Joan Laporta) en el avión del partido del Cádiz y nada más”.

“El presidente es el hombre más importante del club y siempre puede hablar y opinar. No tengo ningún problema con eso. Yo debo ganar partidos y lo demás no me interesa”, insistió.

“Desde principio de temporada, como entrenador he aceptado salidas de jugadores por el bien económico del club”, recordó, a la vez que insistía en que siguen estando lesionados “jugadores importantes que juegan en banda, que tienen uno contra uno, y velocidad y que son difíciles de defender para los contrarios”, sentenció Ronald Koeman.

El plantel del Barcelona ahora debe enfocarse por completo en el duelo que sostendrán este domingo ante Levante, por la fecha 7 de LaLiga Santander (9:15 a. m. hora peruana). Los ‘Azulgranas’ suman 9 puntos tras los dos empates consecutivos que lograron y deben volver a la senda del triunfo para acortar la distancia con el líder Real Madrid (16 unidades).